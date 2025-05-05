закрыть
5 мая 2025, понедельник, 3:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трампа в образе ситха высмеяли из-за оплошности Белого дома

  • 5.05.2025, 6:00
Трампа в образе ситха высмеяли из-за оплошности Белого дома

На чьей стороне президент США?

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа в образе ситха. Соответствующий пост был размещен ко Дню «Звездных войн» в официальном аккаунте Белого дома в Х.

«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание - вы Империя. Да пребудет с вами 4 число», - сказано в подписи к картинке.

На ней Трамп на фоне флага и герба США изображен с красным мечом. Во вселенной «Звездных войн» им пользовались ситхи, заметил Independent.

Такой цвет объясняется тем, что злодеи при модулировании своих клинков вкладывают свою ярость и ненависть. В то же время, у джедаев, которые находились на стороне силы и добра, были синие мечи.

В Белом доме пока не пояснили, перепутали ли они ситхов и джедаев, когда создавался такой портрет Трампа, или представили его в таком образе умышленно.

Тем временем в Сети задаются вопросом, на чьей стороне президент США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск — не ваш
Не лезьте, Минск — не ваш Ирина Халип