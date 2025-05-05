Трампа в образе ситха высмеяли из-за оплошности Белого дома 5.05.2025, 6:00

На чьей стороне президент США?

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа в образе ситха. Соответствующий пост был размещен ко Дню «Звездных войн» в официальном аккаунте Белого дома в Х.

«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание - вы Империя. Да пребудет с вами 4 число», - сказано в подписи к картинке.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5 — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025

На ней Трамп на фоне флага и герба США изображен с красным мечом. Во вселенной «Звездных войн» им пользовались ситхи, заметил Independent.

Такой цвет объясняется тем, что злодеи при модулировании своих клинков вкладывают свою ярость и ненависть. В то же время, у джедаев, которые находились на стороне силы и добра, были синие мечи.

В Белом доме пока не пояснили, перепутали ли они ситхов и джедаев, когда создавался такой портрет Трампа, или представили его в таком образе умышленно.

Тем временем в Сети задаются вопросом, на чьей стороне президент США.

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