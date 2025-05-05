Авиация ВСУ сбросила на военных РФ авиабомбу массой 226 кг
- 5.05.2025, 6:30
Здание, в котором находились оккупанты, уничтожено.
Украинская авиация нанесла точечный удар по командному пункту батальона и группе операторов российских беспилотников в городе Новогродовка Донецкой области. Удар, осуществленный высокоточной авиабомбой JDAM с истребителя Су-27, полностью уничтожил здание противника.
По информации Telegram-канала «Соняшник», удар был нанесен в центральной части Новогродовки. Целью стал штаб одного из батальонов российской армии и пункт управления дронами. В результате прямого попадания здание полностью разрушено.
Применялась американская высокоточная авиабомба JDAM, запущенная с истребителя Су-27 Воздушных сил Украины. По предварительным данным, в здании находились не только командиры батальона, но и операторы FPV-дронов, активно применявших технику на этом участке фронта.
Информация о потерях среди российского командного состава и операторов БПЛА пока уточняется. Известно о нескольких пропавших без вести, предположительно находившихся в разрушенном здании в момент удара. Скорее всего они погибли.