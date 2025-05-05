«Россияне стали проговариваться» 5.05.2025, 6:45

Александр Мусиенко

Путин хочет создать «красивую картинку».

У россиян есть два главных способа восполнения потерь в живой силе. Военный эксперт Александр Мусиенко перечислил их. Первый — скрытая мобилизация, завуалированная под добровольное подписание контрактов. Второй способ — «покупка» россиян за деньги, когда каждый регион предлагает свою цену за то, чтобы люди шли воевать.

Об этом Александр Мусиенко рассказал в интервью для канала «FREEДОМ» на YouTube.

Военный эксперт назвал способ восполнения российских потерь в живой силе: «Потери в живой силе только возрастают. Конечно же, эти потери необходимо восполнять. Каким образом Россия это делает? Разными способами. Один из них — это классический, то есть мобилизация, которую, по понятным причинам, таковой не называют, поскольку Путин хочет создать «красивую картинку» и «красивую мину при плохой игре» и создать иллюзию того, что потери восполняются исключительно добровольцами, контрактниками так называемыми. На самом деле большинство из этих людей — это мобилизованные, которые получили повестки, потом явились в военкоматы, и их поставили перед фактом, а иногда даже методами давления (запугивание и так далее), что «подписывай контракт и все».

«Это первый момент. Второй момент, каким образом это происходит — это предлагают деньги, выплаты и пытаются таким образом пополнять потери, то есть об этом тоже меньше говорят, но в начале этого года начали особо проговариваться. Раньше не хотели, держали это в тайне, а сейчас целая кампания такая рекламная, сколько какая область заплатит, какая автономная республика сколько выплатит. Если раньше российское командование пыталось это держать «под сукном», то сейчас они это показывают. Выбора другого нет», - дополнил вышесказанное Александр Мусиенко.

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