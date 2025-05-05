А существует ли российский народ Андрей Коваленко

5.05.2025, 7:15

Об имперской фикции.

Существует ли вообще «российский народ», о котором говорит Путин, продолжая ложь о нашей принадлежности к нему? (Спойлер – нет).

Давайте посмотрим на понятие «российский народ» с исторической, этнической, имперской, лингвистической и идеологической стороны.

Во-первых, являются ли россияне потомками Руси?

Российская государственная идентичность базируется на претензиях к наследию Киевской Руси. Но эта претензия в значительной степени представляет собой ретроспективную реконструкцию, сформированную в XV–XVII веках Московским царством.

После падения Киева под ударами монголов в 1240 году (по другим данным – в 1241-м) Русь распалась на отдельные земли. Москва находилась в зависимости от Орды более двух веков и вобрала многие ордынские черты в систему управления, политическую культуру и социальную ментальность.

Московия позже сконструировала миф о «третьем Риме», якобы унаследовав как православие, так и государственность от Византии и Руси. Это была политическая узурпация истории Киева.

Во-вторых, существует ли «российская нация»?

Понятие «русский народ» – искусственно сформированное этнополитическое явление. Оно появилось под влиянием имперских действий. В Московии не было единой нации: она включала финно-угорские племена, славян (новгородцев, смолян), татар, народы Поволжья. Впоследствии происходило насильственное обрусение и ассимиляция.

В XVIII–XIX веке при Петре I и Екатерине II формируется концепция «триединого народа» – великороссы, малороссы, белороссы, что является идеологической конструкцией, которая частично используется режимом Путина, а также продвигается идеологом возрождения российской империи – Дугиным.

«Русские» – это симулякр, сплав имперского подданства и лояльности, а не кровной общности.

В-третьих, «российский народ» – это не этнос, а политическая категория, созданная империей для легитимизации экспансии и ассимиляции других.

В Российской империи, СССР, а теперь и в РФ «русскость» равна верность центру, языку, царю, вождю, президенту. Если народы – это сообщества памяти и истории, то «русские» – это сообщество амнезии, заменившее идентичность и собственную историю и народные культуры на службу силе.

Язык, культура, сознание – это искусственный клей, который держит «русскость».

Язык – один из немногих маркеров, держащий «россиян» вместе. Но и он является результатом государственного насаждения.

Литературный русский сформирован в XVIII веке как смесь церковнославянского, московских наречий и польско-французской грамматики.

Он обслуживал имперский центр, а не народную культуру.

Российская культура – вторичная и централизованная. Она всегда являлась частью пропаганды вождя.

Также она не является культурой народа, а исключительно культурой имперских элит, которая навязывается всем подданным.

Поэтому в России всегда боролись с региональной идентичностью, от закрытия национальных школ до уничтожения финно-венгерских языков.

Так существует ли «российский народ»?

В биологическом, этническом, антропологическом смысле – нет, потому что это мозаика из десятков народов и субэтносов.

В культурном смысле это абстракция без коллективной памяти, которая каждый раз возрождается с новым царем, вождем или президентом.

В политическом смысле – это народ-слуга империи, народ-функция, созданная для обслуживания вертикали власти. И не классическое понятие народа как такового.

«Русский народ» – это не этническая истина, а имперская фикция, требующая постоянного воспроизводства через насилие, пропаганду и стирание идентичностей других.

Именно поэтому «российского народа» как такового не существует.

Андрей Коваленко, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com