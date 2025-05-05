А существует ли российский народ
- Андрей Коваленко
- 5.05.2025, 7:15
Об имперской фикции.
Существует ли вообще «российский народ», о котором говорит Путин, продолжая ложь о нашей принадлежности к нему? (Спойлер – нет).
Давайте посмотрим на понятие «российский народ» с исторической, этнической, имперской, лингвистической и идеологической стороны.
Во-первых, являются ли россияне потомками Руси?
Российская государственная идентичность базируется на претензиях к наследию Киевской Руси. Но эта претензия в значительной степени представляет собой ретроспективную реконструкцию, сформированную в XV–XVII веках Московским царством.
После падения Киева под ударами монголов в 1240 году (по другим данным – в 1241-м) Русь распалась на отдельные земли. Москва находилась в зависимости от Орды более двух веков и вобрала многие ордынские черты в систему управления, политическую культуру и социальную ментальность.
Московия позже сконструировала миф о «третьем Риме», якобы унаследовав как православие, так и государственность от Византии и Руси. Это была политическая узурпация истории Киева.
Во-вторых, существует ли «российская нация»?
Понятие «русский народ» – искусственно сформированное этнополитическое явление. Оно появилось под влиянием имперских действий. В Московии не было единой нации: она включала финно-угорские племена, славян (новгородцев, смолян), татар, народы Поволжья. Впоследствии происходило насильственное обрусение и ассимиляция.
В XVIII–XIX веке при Петре I и Екатерине II формируется концепция «триединого народа» – великороссы, малороссы, белороссы, что является идеологической конструкцией, которая частично используется режимом Путина, а также продвигается идеологом возрождения российской империи – Дугиным.
«Русские» – это симулякр, сплав имперского подданства и лояльности, а не кровной общности.
В-третьих, «российский народ» – это не этнос, а политическая категория, созданная империей для легитимизации экспансии и ассимиляции других.
В Российской империи, СССР, а теперь и в РФ «русскость» равна верность центру, языку, царю, вождю, президенту. Если народы – это сообщества памяти и истории, то «русские» – это сообщество амнезии, заменившее идентичность и собственную историю и народные культуры на службу силе.
Язык, культура, сознание – это искусственный клей, который держит «русскость».
Язык – один из немногих маркеров, держащий «россиян» вместе. Но и он является результатом государственного насаждения.
Литературный русский сформирован в XVIII веке как смесь церковнославянского, московских наречий и польско-французской грамматики.
Он обслуживал имперский центр, а не народную культуру.
Российская культура – вторичная и централизованная. Она всегда являлась частью пропаганды вождя.
Также она не является культурой народа, а исключительно культурой имперских элит, которая навязывается всем подданным.
Поэтому в России всегда боролись с региональной идентичностью, от закрытия национальных школ до уничтожения финно-венгерских языков.
Так существует ли «российский народ»?
В биологическом, этническом, антропологическом смысле – нет, потому что это мозаика из десятков народов и субэтносов.
В культурном смысле это абстракция без коллективной памяти, которая каждый раз возрождается с новым царем, вождем или президентом.
В политическом смысле – это народ-слуга империи, народ-функция, созданная для обслуживания вертикали власти. И не классическое понятие народа как такового.
«Русский народ» – это не этническая истина, а имперская фикция, требующая постоянного воспроизводства через насилие, пропаганду и стирание идентичностей других.
Именно поэтому «российского народа» как такового не существует.
Андрей Коваленко, Telegram