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Выборы в Румынии: назван победитель первого тура

  • 5.05.2025, 7:32
Выборы в Румынии: назван победитель первого тура
Фото: Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images

Подсчитано 99,90% бюллетеней.

В Румынии на президентских выборах, согласно результатам экзит-полов и проверки более 99% бюллетеней, побеждает ультраправый кандидат Джордже Симион. Об этом сообщил Euronews в воскресенье, 4 мая.

После проверки 99,90% бюллетеней в первом туре президентских выборов лидирует Джордже Симион.

По предварительным результатам, Симион набрал 40,88% голосов избирателей.

Второе место занял прозападный мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который баллотировался как независимый кандидат — 20,99%, и также проходит во второй тур.

На третьей позиции — представитель проправительственной коалиции PSD-PNL-UDMR Крин Антонеску с результатом 20,12%.

Экс-премьер Виктор Понта получил 13,08%, а журналистка и общественная активистка Елена Ласкони — 2,68%.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Согласно подсчетам 100% голосов, во второй тур вышли Джорджеску, который получил 22,94% голосов, и проевропейский кандидат Елена Ласкони, которая получила 19,17%.

28 ноября 2024 года Конституционный суд Румынии принял решение пересчитать все бюллетени с первого тура президентских выборов.

Затем Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию в масштабной кампании, направленной на помощь Джорджеску.

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