Выборы в Румынии: назван победитель первого тура
- 5.05.2025, 7:32
Подсчитано 99,90% бюллетеней.
В Румынии на президентских выборах, согласно результатам экзит-полов и проверки более 99% бюллетеней, побеждает ультраправый кандидат Джордже Симион. Об этом сообщил Euronews в воскресенье, 4 мая.
После проверки 99,90% бюллетеней в первом туре президентских выборов лидирует Джордже Симион.
По предварительным результатам, Симион набрал 40,88% голосов избирателей.
Второе место занял прозападный мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который баллотировался как независимый кандидат — 20,99%, и также проходит во второй тур.
На третьей позиции — представитель проправительственной коалиции PSD-PNL-UDMR Крин Антонеску с результатом 20,12%.
Экс-премьер Виктор Понта получил 13,08%, а журналистка и общественная активистка Елена Ласкони — 2,68%.
24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Согласно подсчетам 100% голосов, во второй тур вышли Джорджеску, который получил 22,94% голосов, и проевропейский кандидат Елена Ласкони, которая получила 19,17%.
28 ноября 2024 года Конституционный суд Румынии принял решение пересчитать все бюллетени с первого тура президентских выборов.
Затем Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию в масштабной кампании, направленной на помощь Джорджеску.