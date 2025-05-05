Дроны ВСУ атаковали Подмосковье 5.05.2025, 7:44

В аэропортах вводили план «Ковер».

Бспилотники ВСУ ночью 5 мая атаковали Подмосковье.

Известно, что план «Ковер» вводили в по меньшей мере двух московских аэропортах – Внуково и Домодедово.

Ранее жители Воронежа и Подольска сообщали о взрывах над своими городами и работе ПВО. А около 3 утра по минскому времени мэр Москвы Сергей Собянин отчитался в социальных сетях об «отраженной атаке 4 беспилотников».

В этом же сообщении он упомянул о падении обломков и о том, что «соответствующие службы» работают на местах инцидентов.

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