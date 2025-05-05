Колхозный миф Лукашенко Вячеслав Ширяев

5.05.2025, 7:51

Спасет ли Россию от дефицита продовольствия Беларусь?

На фоне падения производства сельхозпродукции в РФ многие вспомнили про «образцовые колхозы» Лукашенко, где и «крокодилы ловятся, и кокос растет» (а креветок — как комаров в лесу). Однако последние новости оттуда не могут не настораживать. Дела в колхозах идут плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать – хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже. Например, в Витебской области...

одной из самых острых проблем стал рост падежа скота: потери крупного рогатого скота увеличились на 12%, с 13,2 до 14,8 тыс. голов;

производство молока — 770,2 тыс. тонн (96,1% от плана);

средний удой на корову — 4504 кг при задании 6230 кг (выполнение — 72,3%);

среднесуточные привесы крупного рогатого скота — 507 г вместо плановых 659 г (76,9%);

валовой сбор зерна — 714,7 тыс. тонн при плане 1,1 млн тонн (65%);

урожай рапса — 64 тыс. тонн (всего 42% от плана);

внесение минеральных удобрений выполнено лишь на 35% от потребности;

рентабельность продаж — практически на нуле: 0,3% при норме в 6,5%.

Если от этих новостей по невыполнению плана у вас вдруг зачесалась ностальгия по СССР, то организм вас не обманывает. Весь колхозный миф Лукашенко держался лишь на проедании московских кредитов. Глубоко убыточное и дотационное сельское хозяйство Беларуси вряд ли прокормит даже самих граждан республики.

Вячеслав Ширяев, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com