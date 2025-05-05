Мощный взрыв в Москве: что известно на данный момент 5 5.05.2025, 7:56

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В МЧС сообщили о двух погибших и шести пострадавших.

Вечером 4 мая на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв, в результате которого загорелись две квартиры и обрушились перекрытия. Что известно о пострадавших и причинах ЧП — в материале RTVI.

Площадь возгорания составила 100 кв метров, площадь обрушений — около 60 кв метров. Пожар ликвидировали около 23:00 по минскому времени.

В МЧС сообщили о двух погибших и шести пострадавших. По данным московского Депздрава, пострадали пять человек, среди которых двое детей. В ведомстве отметили, что состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, состояние остальных пострадавших — средней степени тяжести.

При этом РИА Новости пишет о 13 пострадавших и уточняет, что тела погибших сняли с окон. Агентство со ссылкой на экстренные службы сообщает, что, предположительно, в квартире произошел взрыв бытового газа. В прокуратуре Москвы отметили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Спасатели эвакуировали людей из соседних подъездов в девятиэтажном доме. Для них были организованы пункты временного размещения.

«В школе, где развернут ПВР, расставляют раскладушки, в спортзале для эвакуированных накрыт стол. При этом семьи с детьми разместят отдельно по кабинетам школы», — сообщал корреспондент РИА Новости.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая», — отметили в ведомстве.

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