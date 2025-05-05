Что ждет доллар: прогноз для белорусов 5.05.2025, 7:58

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Американская валюта успела подешеветь за короткую неделю.

На первую неделю мая приходится череда праздничных дней. Как на белорусском внутреннем валютном рынке, так и на международном. Не стала исключением и прошлая неделя, в течение которой было всего два торговых дня на БВФБ. По итогам такой короткой торговой недели обменные курсы иностранных валют практически не изменились к средним значениям апреля. Что станет с курсами в первую неделю мая, разбирался myfin.by.

Курс доллара США за эти два дня немного снизился и остановился на значении USD/BYN 3,0405. Тем не менее, снижение составило -0,35% и к началу года этот показатель составляет уже -12,47%. Объём торгов, несмотря на двухдневку, в среднем диапазоне за счёт достаточно высокого спроса на доллары 30 апреля в размере 20,873 млн долларов США.

Российский рубль по классической схеме два торговых дня добавлял в цене и закончил прошлую неделю на уровне RUB/BYN 3,6557 за 100 российских рублей. Общий прирост составил +0,24%, с начала года курс рубля растёт уже на +9,16%. Объём торгов также выше среднего с учётом короткой недели.

В целом по итогам апреля обменный курс доллара США просел на белорусском валютном рынке более чем на 3%. Курс доллара на российском финансовом рынке в это же время закрепился в узком диапазоне от примерно 81,5 до 83,0 рубля за «бакс». Поддержку рублю оказывали низкий спрос на иностранную валюту в целом, жёсткая денежно кредитная политика Центробанка России и геополитический оптимизм по поводу урегулирования конфликта в Украине. С началом мая общая картина имеет шанс поменяться.

Параметры ДКП Банка России вряд ли в ближайшее время начнут смягчаться в силу сохраняющейся высокой инфляции и проинфляционных факторов. ИПЦ по итогам апреля составил 10,34% и никак не желает идти вниз. В это же время Минфин России на фоне снижения цен на нефть и текущего обменного курса российского рубля пересмотрел бюджетный дефицит в сторону резкого увеличения. То есть, несмотря на достаточно крепкий курс рубля, Минфин не желает вмешиваться в текущее курсообразование и девальвировать российскую валюту.

Геополитический фактор также может расшатать сложившийся статус-кво. Некий оптимизм по поводу смягчения санкционного давления рассеивается, поскольку и США, и Евросоюз готовят новые рестрикции в отношении России. Как и что конкретно – пока под знаком вопроса, но информационный фон создаётся.

На мировом финансовом рынке текущая неделя также может преподнести некие сюрпризы. В среду, 7 апреля, очередное заседание ФРС США по вопросу ставки. До недавнего времени были робкие предположения о том, что ФРС может начать цикл смягчения, но последние данные рынка рабочей силы и инфляции в Штатах отодвигают такую вероятность в лучшем случае на конец 2025 года. Количество вновь созданных рабочих мест разочаровало, инфляция также остаётся выше прогнозного показателя в 2,00%. Курс основной валютной пары остаётся около EUR/USD 1,1300 и ничего не предвещает более существенного укрепления доллара.

Таким образом, с большой вероятностью обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке продолжает торговаться около USD/BYN 3,050, курс российского рубля при этом минимально продолжает рост.

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