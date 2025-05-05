В Беларуси снова могут включить отопление

В Беларуси снова могут включить отопление1
- 5.05.2025, 8:09
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Из-за холодной погоды.
ЖКХ сказало о возможности включения отопления из-за холодной погоды в Беларуси. Подробности aif.by рассказал первый заместитель директора – главный инженер ЖЭУ №1 Заводского района Минска» Максим Кришнев.
Напомним, что в Минске отопление отключили 17 апреля. Специалист, отвечая на поступивший вопрос минчанина о том, могут ли включить отопления из-за резкого похолодания, пояснил: по общему правилу отопление начинают подавать в том случае, если в течение трех дней среднесуточная температура составляет до +8 градусов.
Кришнев добавляет, что если температура выше озвученной цифры в течение трех дней подряд, то отопление отключается.
- Поэтому в теории ситуация, когда батареи, выключив, снова включают из-за внезапных холодов, возможна, - подчеркнул первый замдиректора.
По его словам, решение об этом принимается местными властями при учете прогнозов метеорологов, а также технической готовности системы.