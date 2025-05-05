Накануне Алексей Копытько

5.05.2025, 8:15

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Алексей Копытько

Каждый день что-то будет происходить.

Основной вопрос – обозначится ли в эти дни шанс на деэскалацию либо война пойдет на очередной круг?

1.Интрига в том, что 9 мая – не только 80-летие победы. С 7 по 10 мая – государственный визит императора Си в Россию.

Соответственно, то, что будет в эти дни изрекать кремлевский вождь, будет считываться как согласованная позиция. Пекин пока держит паузу.

Китайские вводные к визиту: «четко и ясно выступать против унилатерализма и буллинга, объединять усилия в целях продвижения многополярности мира, характеризующейся равноправием и упорядоченностью, а также общедоступной и инклюзивной экономической глобализации».

Кроме Си, Москву должен посетить президент Бразилии. Если кто забыл: существует так называемый китайско-бразильский план урегулирования, который предполагает де-факто зонирование Украины. Вполне вероятно, что мы услышим какие-то обновления. Либо не услышим ничего, что также будет крайне показательно.

Почти сразу после этого, 13 мая Трамп отправится с визитом в страны Персидского залива, где анонсирован региональный саммит с участием лидеров монархий. Иран и Ирак не приглашены.

Вопросы, которые будут обсуждаться в Москве, Эр-Рияде (а затем в Дохе и Абу-Даби), намного шире российской агрессии, но принятые решения могут прямо отразиться на нашей судьбе.

В частности, если общение приведет к снижению цен на нефть и откусыванию у РФ части рынка. Переплетение интересов колоссальное. США намекнули на поднятие ставок для Китая с помощью дополнительных санкций на иранскую нефть.

РФ немало инвестировала в тесные отношения с арабскими монархиями (отдельно об этом напишу). Поэтому масса вариантов, концентрация в моменте запредельная. Пикантности добавляет фон.

2. Изюминкой периода станет осмысление свежих результатов украинских военных в Черном море, когда дроны уничтожили два самолета. Это повлияет на все доктрины морских операций. Китай, Япония, обе Кореи, Филиппины, Вьетнам, Индия, Иран уже наморщили лоб. Потому что за год любая из этих стран может породить беспилотный флот, который изменит соотношение сил. Кстати, и наркокартелям будет интересно.

Хуситы передали баллистический привет Израилю. Что ставит под сомнение эффективность американской операции по их форматированию и слегка поднимает градус накануне поездки Трампа.

Индия и Пакистан держат себя в руках, но из-за масштабов обеих стран все равно тревожно.

Европа демонстрирует электоральные чудеса.

В Британии на муниципальных выборах право-популистская партия Reform UK Найджела Фараджа порвала традиционных лидеров.

Причем специалисты обращают внимание не только на «объедание» консервативного спектра (на почве антимигрантской риторики и др.). На другом краю электорат лейбористов «откусывают» независимые кандидаты, которые представляют разросшиеся «меньшинства», в первую очередь – мусульманские. Что выглядит как тотальный кризис двухпартийной системы с риском победы правых популистов на следующем круге.

Германия пытается обуздать АдГ через признание экстремистской организацией. США (диванс, Рубио) уже накинулись на немцев за этот «вопиющий акт ползучей диктатуры»! Немцы вежливо ответили, мол, у нас плохая наследственность, такое уже было и кончилось неважно. Поэтому не лезьте в нашу прикладную демократию.

Ну, и самое актуальное за сегодня: многострадальные выборы президента Румынии, где в первом туре 40% набрал Джорже Симион – де-факто аватар забаненного мракобеса Келина Джорджеску. Продолжение 18 мая (также 1 тур президентских выборов в Польше, где свой серпентарий).

Все это маркеры: Европа меняется. С помощью политических ухищрений можно еще раз пробросить новые силы. Но за ними – растущая поддержка и обозленный электорат. Т.е., проблема не в лидерах, а в тенденции.

Одна из возможных граней этой тенденции: Украина будет окружена по периметру нелояльными или неоднозначными соседями. Но это будет не только наша проблема. Будет подвешен ЕС, а НАТО станет фантомом…

3. И вот тут самое время глянуть на РФ.

Посмотрел агитационный фильм (полтора часа) о 25-летии Путина в Кремле. Есть несколько удачных находок, но для четверти века получилось не эпохально. «Проходной» лубок.

Основную часть материала записывали 27 марта. Такое впечатление, что по итогам последних событий картину подрезали и там нет каких-то величественных заготовок. Потому что нет (не оказалось) какой-то точки, к которой можно было бы направить повествование. Нет возможности «подвести итоги» для выхода на новый уровень.

Итог: паркетный фильм с претензией, мелкий подхалимаж в отношении Трампа, финал – кандидат в цари Святой Руси – скомкан. Нить «русского мира» присутствует очень пунктиром.

Но что важно. Недавно я сделал несколько постов на тему демографии РФ. В фильме этот момент заострен. Путин прямо говорит: демография – проблема №1, ибо это вопрос перспективы.

С оккупированными территориями Украины, по оценке Путина, под контролем Кремля будет порядка 150 млн человек («еще надо посчитать»). Это без временных мигрантов. Т.е., он фиксирует, что с 2014 г. захватил 6,5 млн человек.

(Буквально это означает: Путин принял Россию с населением 147 млн человек, угробил 12-14 млн русских и снизил долю русского населения, нарастив не-русское, после чего начал исправлять ситуацию за счет войн, потому что добровольно жить в его России русские не хотят. Формально статистику поправить удалось, но долгосрочно это усугубит проблемы).

Но даже этого категорически мало для удержания такого пространства. «Нарожать» россияне просто не успеют, к тому же рост придется на национальные республики. Это маркер, что РФ готовится продолжать интервенции с целью захвата населения.

После того, как на днях в Казахстан не пустили российского пропагандиста от истории Андрея Грозина, вновь зазвучала тема наличия списков нежелательных лиц, которых Москва и Астана взаимно не хотят видеть. А также – причин наличия этих списков.

Среди прочих, Казахстан имеет обоснованные претензии к вице-спикеру ГД Петру Толстому и еще ряду высокопоставленных девиантов, в том числе – Примакову-внуку. Чем дольше затянется авантюра Путина с нападением на Украину, тем вероятнее дальнейшая атака на северный Казахстан. Потому что кризис негативно отражается на российской демографии. Турбулентность в Европе и на Кавказе может подтолкнуть часть релокантов назад в РФ. Однако политический режим к этому явно не располагает.

Т.е., злободневные для нас события войны вплетаются в конкуренцию перспектив соседствующей с нами Европы и России. Причем не на уровне абстракций, а в виде очень конкретных проявлений.

Еще раз повторю гипотезу: может статься, что со временем надо будет принять не только вернувшихся сограждан (что счастье), но и европейских беженцев. Но для этого нужны условия, где отсутствие войны – лишь одна из опций…

В данный момент Кремль резко увеличил число штурмов на линии фронта. Раз не получилось с их вариантом «деэскалации», пытаются выгрызть хоть какой-то результат, хоть десяток сел. А также подготовить позиции для возможной активизации после 10 мая.

Сейчас нужно сдержать этот натиск. Психологически. Помогая всем возможным армии. Дней через 10 будет какая-то ясность.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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