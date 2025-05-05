Сладкая жизнь для белорусских сахарных заводов закончилась 1 5.05.2025, 8:23

3,166

Предприятия потеряли более четверти прибыли в борьбе с ценами.

Все белорусские сахарные заводы в прошлом году нарастили продажи. На российском рынке – и прибыль. Но действующие ценовые ограничения в самой Беларуси «растворили» ее в минусах к предыдущему периоду, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Согласно годовым отчетам, в 2024 году продажи Слуцкого сахарорафинадного комбината выросли на 13,7% (до 484 млн рублей), Городейского сахарного комбината – на 20,6% (до 455,4 млн рублей), Жабинковского сахарного завода – на 14,5% (до 339,3 млн рублей) и Скидельского сахарного комбината – на 2,7% (до 312,4 млн рублей).

Выручка всех четырех предприятий увеличилась в 2024 году на 13,7% и составила почти 1,6 млрд рублей.

Примерно треть ее объема (свыше 450 млн рублей) сгенерировал российский рынок. Продажи единого трейдера на нем, Белорусской сахарной компании, за год выросли в местной валюте даже на 30,6% - до 13,1 млрд российских рублей.

Белорусская сахарная компания нарастила и прибыль – на 22,8% до 68,7 млн российских рублей. Но положительная динамика в России нивелировалась результатами, в первую очередь, на внутреннем рынке. Борьба властей с ценами внесла важную лепту в заметное падение прибыльности сахарных заводов.

За 2024 год у Слуцкого сахарорафинадного комбината она сократилась на 8,7% (до 82,7 млн рублей), у Городейского сахарного комбината - на 23,9% (до 41 млн рублей), Жабинковского сахарного завода – на 34,8% (до 23,1 млн рублей) и Скидельского сахарного комбината – почти в 3,5 раза (до 7,9 млн рублей).

В совокупности в 2024 году сахарные заводы получили прибыли на 25% меньше (около 155 млн рублей), чем в 2023-м.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com