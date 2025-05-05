Трамп назвал своего фаворита на пост советника по национальной безопасности 5.05.2025, 8:26

Стивен Миллер

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Его называют сторонником жесткой линии в отношении иммиграции.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заместитель главы его администрации Стивен Миллер является фаворитом на пост советника по национальной безопасности после увольнения Майка Уолтца. Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One 4 мая, пишет Reuters.

Трамп заявил, что рассчитывает найти человека на эту должность примерно в течение шести месяцев, и это может быть Миллер.

«Я думаю, что он как бы косвенно уже имеет эту работу. Потому что ему есть что сказать по многим вопросам. Он очень ценный человек в администрации, Стивен», — сказал Трамп.

Миллер является советником президента США по внутренней безопасности с 20 января 2025 года. Его называют сторонником жесткой линии в отношении иммиграции, Миллер был главным разработчиком запретов Трампа на въезд, сокращения числа принимаемых США беженцев и политики по разлучению детей иммигрантов с их родителями.

1 мая Дональд Трамп подтвердил, что Волц покидает пост его советника по национальной безопасности, и анонсировал назначение чиновника на должность посла США при ООН. Обязанности Уолтца временно исполняет госсекретарь Марко Рубио.

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