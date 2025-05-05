Белорусов ждет нетипичная для мая погода 5.05.2025, 8:31

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Когда ждать мокрый снег?

В Белгидромете сообщили, что на следующей неделе жителям некоторых районов Беларуси стоит подготовиться к нетипичной для мая погоде. Речь идёт, как о заморозках, так и мокром снеге, пишет telegraf.news.

В государственой метеорологической службе рассказали, что в понедельник, 5 мая, стоит ждать только кратковременные дожди «местами». При этом температура будет хотя бы не минусовой. Ночью пообещали +2..+8°С, а в юго-восточных районах Республики даже до +10°С. Но днём не намного теплее: по северу от +7°С, а по юго-востоку до +18°С.

Во вторник, 6 мая, в Белгидромете спрогнозировали приход воздушной массы «арктического происхождения». Зато днем пообещали без осадков почти везде, только на севере «кратковременные» дожди.

А вот ночью все может быть совсем грустно. На большей части Беларуси спрогнозировали заморозки 0..-5°С, днём же пообещали прогрев воздуха до +8..+15°С.

В среду же, 7 мая, согласно данным Белгидромета, стоит ждать даже мокрый снег. Речь идёт о «местах» по всей Беларуси, и, скорее всего, только ночью. Тем, кому повезет, стоит приготовиться к кратковременныс осадкам в виде дождя.

Ночью при этом температура может колебаться выше ноля: +1..+6°С, и только местами могут быть заморозки 0..-3°С. А вот днём она будет колебаться от +8°С по северу до +16°С по югу Беларуси.

А если верить метеорологическому ТГ-каналу «Метеовайб», то из-за антициклонального блока над Великобританией Беларусь всю неделю будет находиться «преимущественно на его восточной периферии, куда с северными потоками к нам устремится новая порция скандинавской прохлады».

Самих осадков там пообещали мало. Зато стоит подготовиться к «самому грустному» — ночным заморозкам.

«Их будет много. На почве локально или в большинстве районов они могут фиксироваться ежедневно… Будем надеяться на более тепловую 2-ую половину мая, предпосылки для этого имеются», — сообщили эксперты.

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