Трамп признался в планах отправки войск США в Мексику
- 5.05.2025, 8:46
Глава Белого дома заявил, что мексиканский президент боится наркокартелей.
Президент США Дональд Трамп рассказал о желании направить американские войска в Мексику, чтобы помочь помешать незаконной торговле наркотиками. Однако его мексиканская коллега Клаудия Шейнбаум отклонила предложение.
Об этом сообщает Associated Press.
Американский лидер в разговоре с журналистами на борту Air Force One раскритиковал такое решение со стороны президента Мексики, и заявил, что она якобы боится картелей в своей стране.
Нынешние комментарии Трампа прозвучали через день после того, как Шейнбаум подтвердила, что президент США давил на нее во время телефонного разговора в апреле, уговаривая, чтобы она согласилась на большую роль американских военных в борьбе с наркокартелями в Мексике.
Сейчас в разговоре с представителями СМИ Трамп подтвердил, что он предложил отправить войска в Мексику, и критически высказался в адрес Шейнбаума из-за отказа одобрить такую идею.
«Ну, она так боится картелей, что не может идти, поэтому вы знаете, что это причина. И я думаю, что она милая женщина. Президент Мексики милая женщина, но она так боится картелей, что даже не может думать четко», - сказал он.