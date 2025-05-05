«Есть руками из одной тарелки — знак уважения» 3 5.05.2025, 8:55

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Белоруска в 65 лет переехала в Гану и занимается маникюром.

Последние 35 лет Татьяна прожила в Бобруйске, хотя родилась и повзрослела на Сахалине. В 65 лет женщина снова решила изменить жизнь – в этот раз уехала в Гану. Сначала – как турист, а затем – с намерением остаться надолго. Так, Татьяна живет на территории Западной Африки почти три года.

Tochka.by поговорила с героиней об имидже страны и ее мнении насчет Ганы – африканской территории, о которой существует немало шокирующих видео и статей. Мифы это или правда, пытаемся разобраться.

Роскошь против нищеты

Для большинства белорусов Гана – далекая экзотика. В новостях она фигурирует редко и лишь в тревожном контексте: то пираты захватят моряков, то неурожай какао.

Что-либо узнать о жизни страны скорее можно из тревел-шоу. Телепрограмма «Орел и решка» сняла там серию под названием «Рай и ад». На одном экране – роскошные отели, а на другом – горящие свалки старой техники, где работают местные.

Пользователь с ником Роман Медведев делится: «За небольшие по мировым меркам деньги вы можете стать владельцем шикарного дома с садом, шофером, поваром и домработницей!» Звучит заманчиво.

А популярный блогер Илья Варламовделится совсем иными наблюдениями. Он публикует материалы в духе «Страх и нищета в Гане», подкрепленные мрачными фото.

В Гану переезжают даже из Швейцарии

Сейчас наша героиня живет вблизи океана у новой подруги. Одногодка Татьяны переехала в Аккру, столицу Ганы, из Швейцарии. Женщина искала компаньонку, а Татьяне нужно было срочно освободить дом, в котором она на тот момент жила уже полтора года.

«Снять жилье в столице за небольшую сумму с помесячной оплатой очень трудно. Здесь аренду гасят за год (а лучше – за два) вперед. Помесячно снимать намного дороже. Мне же помогают друзья: русские или европейцы – в Аккре достаточно много мигрантов. Русские, например, приезжают работать: такому сотруднику могут оплачивать прекрасное жилье, все счета, машину, водителя и при этом зарплату около $5000», – рассказывает Татьяна.

Дома в Аккре именуются по количеству спальных комнат: с одной, двумя или тремя. Например, у нас квартиру с гостиной и спальней ее называют «двушкой», а в Гане – «с одной спальней». Стоить они могут по-разному. Например, наша героиня за предыдущий подобный дом платила всего ₵500 (эта сумма в седи равна $32). Но при этом присматривала за состоянием коттеджа. Если что-то требовало ремонта – чинила.

«Например, когда я только заехала, холодильник довольно сильно бил током каждый раз, когда его касалась. С проблемой помог знакомый из России», – уточняет характер своих работ по дому Татьяна.

Предыдущий эстейт был одним из самых выгодных вариантов жилья, где женщина останавливалась в Гане. Приходилось жить как в пустой квартире (жилье здесь сдается в основном без мебели), в маленькой комнате с общей для всех жильцов кухней и счетчиками или в недостроенном доме без туалета – его построили на улице чуть позже.

«Первое жилье мне искал работодатель: по закону, он обязан предоставить своему сотруднику-иностранцу все необходимое для жизни. Правда, меня все равно обманули. Я не должна была, но все же заплатила security fee и agency fee [аналог залога и вознаграждения агенту. – прим.]. Два с половиной года назад это было $200, плюс еще $300 я отдала за покупку матраса (здесь обустройство дома начинают с этого), мебели и прочей необходимой атрибутики», – перечисляет Татьяна.

Маникюр и педикюр для женщин Ганы

Изначально в Аккре женщина планировала заниматься маникюром и педикюром в ганском салоне. Хозяин рассчитывал, что белокожая сотрудница привлечет новых состоятельных клиентов. Но с работой не сложилось: салон оказался барбершопом (хотя Татьяна рассчитывала в основном на клиенток-женщин), а хозяин постоянно нарушал свои обещания. По крайней мере в плане жилья.

Так, работодатель несколько раз подселял к женщине других сотрудниц, что Татьяне было не по душе. В результате она решила уволиться и переехать, забрав вложенные в жилье $200 залога и комиссии агенту.

Каждый месяц на белорусскую карту женщина получает пенсию, которую по курсу обменивает у знакомой украинки. Татьяна отправляет свои средства детям знакомой в Минск, а украинка отдает нашей героине конвертированную в седи сумму.

В противном случае банки Аккры могли взять увесистый процент за обмен иностранной валюты.

Большие пробки, свалки и болезни

В Аккре Татьяне приходилось видеть как богатые небоскребы, так и хилые лачуги. Тем не менее она уверена: эту страну нельзя назвать бедной. В доказательство женщина приводит пример: в столице большое количество пробок, а количество курсирующих иномарок зашкаливает. Машины привозят сюда из разных частей Европы.

«Здесь по-другому осуществляется забота о населении. Я все время удивляюсь: богатые владельцы роскошных домов не спешат заасфальтировать дорогу даже для собственного пользования. Что касается правительства, то да, тут строят мосты, пандусы, дороги. Но что касается денег… Когда я приехала, то могла купить на ₵300 ($19,4) около 200 ГБ интернета, сейчас на эти деньги мне предоставляют в два раза меньше трафика. Понятия же безлимитного интернета в Гане нет: минуты разговоров и интернет нужно приобретать по тарифу», – делится Татьяна.

В Аккре в большинстве своем платная и медицина: есть как госбольницы, так и частные кабинеты. Нашей собеседнице дважды не повезло заболеть. Подхватывала как малярию, так и брюшной тиф. Местные от таких недугов лечатся по обыкновению целебными травами, для европейского же организма такой рецепт не подходит.

«Суммарно мое лечение обошлось в ₵950 (около $61,3). Это за тесты на тиф и малярию, прием, капельницу и лекарства на две недели», – приводит примерные подсчеты собеседница.

Но многие ганцы идут к местным врачам в крайнем случае: слишком дорого. Наряду с этим в Аккре находится самая большая в мире свалка радиотехники и электроники.

Татьяна в этом месте не бывала: лишь однажды проехала рядом, посмотрела, но вглубь не заезжала.

«Я не знаю, растет свалка или, наоборот, уменьшается, но действительно огромная часть людей разбирает этот мусор и живет там. Очень бедно. Там много дыма, но его запаха или остальных негативных последствий нигде в Аккре я не ощущала», – резюмирует женщина.

Гробы в виде птиц и деревня колдуний

Конечно, в Африке есть и свои традиции по прощанию с усопшим родственником. И несмотря на то, что большинство ганцев представляют ту или иную христианскую конфессию, традиции эти вряд ли укладываются в религиозные каноны.

Ганские семьи очень большие, количество родственников может перешагнуть за сотню. Так как местные часто уезжают из своей страны, собрать всех непросто, понадобится время.

«Погребение могут отложить и на год, пока родственники соберутся, обсудят, кто и какие траты на себя возьмет. Если умер человек преклонного возраста, все радуются, что он прожил такую длинную жизнь и смог так много увидеть. Тогда и одежды родных будут белыми. Если умер молодой, то горюют, а облачения черные», – посвящает в нюансы ганских традиций Татьяна.

На ворота дома родные вывешивают большой плакат с фотографией умершего человека. Через весь забор протягивают декорированные ленты черного и красного цветов. Считается, чем дольше они висят, тем больше уважения у семьи к покойному.

Иногда для более состоятельных людей могут заказать необычные гробы: в форме курицы – для держателя птицефабрики или в виде флакона – для аптекаря. Однако такие вещи не очень распространены в Аккре.

Несмотря на то что почти все ганцы грамотные и спокойно общаются на английском, некоторые все же верят в нечто спиритическое. Касается это прежде всего севера страны.

«Существует деревня, куда отправляют женщин, якобы подозреваемых в колдовстве. На самом деле это может быть бабушка с деменцией (что местные не могут объяснить) или просто неугодная пожилая женщина. Такие люди не имеют права на выезд. Но периодически туда приезжают негосударственные организации, которые пытаются разобраться и прекратить отселение в деревню», – делится новостями собеседница.

Есть руками из одной тарелки – к уважению

Единственное, к чему не смогла привыкнуть Татьяна в Гане, – местная еда. До сих пор белоруска покупает картошку (которая в этой стране довольно дорогая), морковку, крупы и привычное мясо. Нет в Гане молочных продуктов: изредка можно найти молоко и дорогое сливочное масло. Остальное – не так уж трудно.

Что касается цен, то за 5 кг хорошего риса здесь отдают примерно ₵200 (около $13). Иногда же мешок крупы может стать подарком в честь праздника. На прошлое Рождество Татьяне подарили те же 5 кило риса. И это считается очень хорошим презентом.

Главное же ганское блюдо – фуфу из плантанов (овощных бананов) и вареного корня кассавы, который в сыром виде, кстати, ядовит. Иногда в это блюдо могут добавить и корень ямса.

«Все это колотят и подбрасывают, не варят, не жарят, не выпекают. Фуфу едят с ганским супом: там нет круп или картошки – только мясо и овощное рагу. Едят руками, сворачивая лодочки из теста фуфу», – описывает Татьяна.

Подводя итоги, спрашиваем у собеседницы, собирается ли она вернуться в Беларусь.

«Не могу сказать, чем меня так сильно зацепила Гана, но если я уезжаю, то обязательно возвращаюсь. Мне нравится природа. Погода здесь очень капризна: в сухой сезон приходит харматан – сухой пыльный ветер из Сахары. Очень жарко и влажно. Затем все это сменяется сезоном дождей…» - описывает погодные перипетии собеседница.

Но, несмотря на все это, уезжать из африканской страны Татьяна пока не собирается. Жаркая Гана греет сердце бобруйчанки.

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