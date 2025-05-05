NYT рассказала о военных преступлениях россиян 1 5.05.2025, 9:01

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Кадры с БПЛА позволяют Украине наблюдать за ними в режиме реального времени.

Поскольку США принимают российские тезисы попытке достичь прекращения огня в Украине, многие украинцы задаются вопросом, не будут ли забыты многочисленные обвинения в российских военных преступлениях, в том числе и в многочисленных казнях пленных бойцов ВСУ.

Как пишет американская газета The New York Times, в последние месяцы украинские и международные чиновники по правам человека обвиняли российские войска в казни украинских солдат, которые сдались, вместо того, чтобы брать их в качестве военнопленных, как того требуют Женевские конвенции.

«Пять украинских пилотов беспилотников рассказали в интервью, что они смотрели видео с беспилотников, показывающие, как их сослуживцы сдаются в плен, а затем погибают. Хотя российские чиновники отрицают совершение военных преступлений на Украине, некоторые российские солдаты, похоже, настолько не обеспокоены возможными последствиями, что публикуют собственные видео убийств безоружных украинцев», - пишет издание.

В прошлых конфликтах военные преступления обычно совершались вне поля зрения, и раскрывались позже в ходе расследований. Но беспилотники позволяют отслеживать эти казни в режиме реального времени, подчеркивается в статье.

Так, издание напоминает о видео от украинской прокуратуры, на котором запечатлен расстрел 16 человек 30 сентября после сдачи в плен недалеко от Покровска.

«Кадры были настолько четкими, что мать одного мужчины позже узнала его», - подчеркивает издание.

При этом некоторые россияне сами снимают видео своих преступлений и распространяют их в социальных сетях.

С конца августа миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине задокументировала 29 столкновений, в ходе которых российские солдаты убили по меньшей мере 91 недееспособного украинского солдата. При этом за те же шесть месяцев Организация Объединенных Наций задокументировала одну казнь недееспособного российского солдата украинскими войсками.

«Некоторые военные аналитики заявили, что россияне могли попытаться запугать потенциальных украинских новобранцев, чтобы они не вступали в армию, и заставить российских солдат дважды подумать, прежде чем сдаваться, — потому что украинцы могут захотеть отомстить», - отмечает NYT.

Операторы беспилотников, которые наблюдали на видео, как русские расстреливают украинцев, отмечают, что худшей частью была беспомощность.

«Мы ничего не могли сделать, чтобы помочь нашим людям», — сказал один из них.

«Мы не произносили вежливых слов — мы были полны ярости и сильного желания отомстить», - подчеркнул другой оператор.

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