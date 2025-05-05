Еще одно детище Лукашенко терпит фиаско 9 5.05.2025, 9:08

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Белорусский цемент не выдерживает давления.

Белорусские производители цемента остались убыточными по итогам 2024 года, несмотря на рост объемов продаж, пишет myfin.by.

В частности, выручка ОАО «Белорусский цементный завод» увеличилась по сравнению с прошлым годом на 18,3 % в текущих ценах, до 511,8 млн рублей, «Кричевцементношифер» – на 12,5 %, до 433,8 млн, но их чистый убыток увеличился с 34,4 млн до 43,3 млн и с 120,7 млн до 134,5 млн рублей соответственно.

ОАО «Красносельскстройматериалы» увеличило выручку на 20,9 %, до 437,8 млн, а его чистый убыток сократился с 54,8 млн до 29,9 млн.

В итоге накопленный непокрытый убыток трех предприятий достиг 1084,9 млн рублей, в том числе у:

БЦЗ – 258,8 млн рублей;

«Красносельскстройматериалы» – 457,9 млн;

«Кричевцементношифер» – 368,2 млн рублей.

Отметим, за период с 2015–2019 Беларусь потратила $900 миллионов на убыточные цементные заводы. Кроме того, «модернизация» цементной отрасли в 2008—2013 годах обошлась Беларуси в $1,2 миллиарда. Итого — более двух миллиардов народных денег. Лукашенко неоднократно хвалился своими «цементными проектами».

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