закрыть
5 мая 2025, понедельник, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Брестской области нашли редкий съедобный гриб

2
  • 5.05.2025, 9:16
  • 3,594
В Брестской области нашли редкий съедобный гриб

В народе считали, что это язык рыцаря.

В Малоритском районе нашли место произрастания фистулины печеночной, которая включена в Красную книгу страны, сообщили в пресс-службе Минприроды.

Участок, на котором обнаружили редкий гриб, передали под охрану.

Фистулина печеночная считается исчезающим видом и имеет II категорию национальной природоохранной значимости. Она также включена в Красные книги Литвы, Латвии, Польши.

Фистулина представляет собой паразита и разрушителя древесины. Она поселяется на старых живых деревьях и вызывает бурую гниль сердцевины.

Гриб считают съедобным. Он обладает «нежным вкусом и сильным кисловатым привкусом».

Как писали авторы книги «Грибы. Большая энциклопедия», в народе существовало поверье, что плодовые тела печеночницы — это языки рыцарей, на которых было наложено заклятие. Считалось, что на грибника, срезавшего «язык», нападал его хозяин и забирал гриб силой.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук