В Брестской области нашли редкий съедобный гриб 2 5.05.2025, 9:16

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В народе считали, что это язык рыцаря.

В Малоритском районе нашли место произрастания фистулины печеночной, которая включена в Красную книгу страны, сообщили в пресс-службе Минприроды.

Участок, на котором обнаружили редкий гриб, передали под охрану.

Фистулина печеночная считается исчезающим видом и имеет II категорию национальной природоохранной значимости. Она также включена в Красные книги Литвы, Латвии, Польши.

Фистулина представляет собой паразита и разрушителя древесины. Она поселяется на старых живых деревьях и вызывает бурую гниль сердцевины.

Гриб считают съедобным. Он обладает «нежным вкусом и сильным кисловатым привкусом».

Как писали авторы книги «Грибы. Большая энциклопедия», в народе существовало поверье, что плодовые тела печеночницы — это языки рыцарей, на которых было наложено заклятие. Считалось, что на грибника, срезавшего «язык», нападал его хозяин и забирал гриб силой.

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