«Азовцы» взяли в плен оккупанта, который пошел на войну «по объявлению»3
- 5.05.2025, 9:22
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Россиян говорит, что жалеет о своем решении.
В украинский плен попал очередной российский захватчик, который решил заработать деньги с помощью убийства украинцев.
Как сообщается в Telegram-канале «Николаевский Ванек», это уже двадцатый пленный из группы, которую захватили бойцы украинского «Азова». Денис Буглеев из Кемеровской области воевал в 9 отдельной мотострелковой бригаде. На видео он рассказывает, что не имел работы, поэтому «по объявлению» подписал контракт и отправился на войну.
В день, когда он попал в плен, его вместе с другими солдатами отправили на позицию, в которой якобы должны были находиться «союзники». До пункта назначения они не доехали - оказались под гранатами и сдались в плен:
«Нам просто по телевизору показывали, что в плену издеваются. Но жить хочется. Хочется жить. Я подумал, что у меня же семья есть. Двое детей, две девочки - 10 и 13 лет. Сдаться в плен, чтобы вернуться домой, к своей семье и близким».
Российский захватчик уверяет, что его родственники не знали, что он отправился на войну, поэтому позже возмущались тем, что он оставил семью. Теперь, в плену, он понял, что поступил «плохо».