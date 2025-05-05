ISW: Путин выдал свои планы 3 5.05.2025, 9:33

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Россия сохраняет первоначальные цели своей войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не намерен замедлять наступательные операции против Украины и продолжает настаивать на условиях, которые означали бы полную капитуляцию Украины — что он продемонстрировал в новом разговоре с пропагандистом Павлом Зарубиным.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В новом интервью российский диктатор Владимир Путин фактически подтвердил, что Россия сохраняет первоначальные цели своей войны в Украине, которые равносильны капитуляции Украины, несмотря на переговоры с Соединенными Штатами. Такой вывод специалисты ISW сделали, проанализировав «документальный фильм» кремлевского пропагандиста Павла Зарубина Россия. Кремль. Путин. 25 лет, который вышел на российском ТВ 4 мая. В интервью для этого фильма Путин заявил, что Россия имеет достаточно человеческих и материальных ресурсов, чтобы довести войну в Украине до ее «логического завершения с нужным для России результатом». Путин также заявил, что считает «неизбежным» примирение «с украинской частью русского народа» [такую формулировку использовал в своем вопросе пропагандист Зарубин, очевидно имея в виду примирение с украинцами — прим. ред.]

Как напоминают аналитики ISW, ранее Путин неоднократно утверждал, что украинский народ якобы является просто частью или «подгруппой» русского, а не отдельной нацией — в том числе и для того, чтобы оправдать вторжение России в Украину и оккупацию украинской территории и ее населения. А российские государственные СМИ активно распространяли ложные утверждения Путина, что россияне и украинцы — это «один народ».

Поэтому новые заявления Путина свидетельствуют о том, что Россия продолжает считать, что способна достичь своих первоначальных целей полномасштабного вторжения в Украину, подчеркивают в ISW. Эти цели включают демилитаризацию Украины, установление пророссийской власти, принуждение Украины к отказу от ее стремлений вступить в НАТО и в другие оборонные блоки, а также принуждение Украины к масштабным территориальным уступкам России — включая территории, которые Россия пока не оккупирует, напоминают в ISW. Эти требования равносильны полной капитуляции Украины, резюмируют аналитики. Они прогнозируют, что Россия, вероятно, будет продолжать усилия для достижения этих целей и военными, и дипломатическими средствами. Тогда как российские чиновники будут продолжать попытки воспользоваться достижениями РФ на поле боя для укрепления своей переговорной позиции.

В интервью Зарубину Путин также подчеркивал внутреннюю поддержку войны против Украины внутри России и пропагандировал жертвенность на передовой и на «внутреннем фронте». Вероятно, таким образом Путин пытается подготовить российское общество к еще более длительной войне против Украины и потенциальной дальнейшей конфронтации с Западом, констатируют в ISW. Путин заявил Зарубину, что российское общество якобы положительно отреагировало на вторжение в Украину, и что каждый гражданин РФ, мол, осознал, что «он — это и есть государство», а выживание России зависит от каждого отдельного человека. Диктатор также утверждал, что Россия якобы является страной «морально-нравственных ценностей», а основой российского сознания является «семья, государство и будущее России». Аналитики ISW обращают особое внимание на попытку Путина формулировать поддержку войны российской общественностью через общие ценности — хотя на самом деле Кремль полагается на финансовые стимулы для набора большинства военнослужащих и для поддержки своих военных усилий. Путин также снова обвинил Запад якобы в «обмане» России после Минских соглашений 2015 года. Вероятно, глава Кремля пытается убедить российскую внутреннюю аудиторию в том, что РФ не может вести переговоры с Западом и должна продолжать войну, предполагают в ISW.

Заявления Путина во всем «документальном фильме» Зарубина свидетельствуют о том, что диктатор, вероятно, не намерен замедлять наступательные операции против Украины или переходить к оборонительным операциям. Вместо этого он скорее пытается идеологически подготовить российское общество к длительной войне, отмечают аналитики Института изучения войны. Ранее они уже высказывали оценку, что российские чиновники готовят почву для поддержки длительной войны и для оправдания новой будущей агрессии против Украины и стран НАТО.

Российские чиновники также последовательно активизировали усилия по милитаризации российского общества с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это еще раз свидетельствует о том, что Россия готовится к затяжному конфликту, подчеркивают в ISW. Там также напоминают, что власти России прилагают долгосрочные усилия для консолидации контроля над «ветеранским» сообществом России и для «продвижения» преданных Кремлю «ветеранов» на должности в региональных и федеральных органах власти РФ.

Путин официально объявил 2025 год «годом защитника Отечества» — после запуска многочисленных милитаристских инициатив в 2023 и 2024 годах, направленных на предоставление «ветеранам» [участникам преступной войны РФ против Украины — прим. ред.] социальной и финансовой поддержки. Россия также усилила государственный нарратив о том, что «ветераны» являются новым «элитным» классом в РФ. Кроме того, Россия вкладывает немало ресурсов в «военно-патриотическое образование» российской молодежи, демонстрируя заинтересованность Кремля в создании нового поколения милитаризованных, лояльных граждан в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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