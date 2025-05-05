Доброе утро, дорогой чат-бот! Джейн Шиллинг

5.05.2025, 9:43

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Почему нужно быть вежливым с искусственным интеллектом.

«Хорошие манеры ничего не стоят», — как любили говорить более свирепые старомодные няни. Но старомодные няни не сталкивались с искусственным интеллектом (я уверен, что нынешнее поколение нянь-стажеров из Норланда уже вовсю работает с ним), где хорошие манеры - совсем не бесплатно.

На прошлой неделе Алекс Кротоски, социальный психолог и один из ведущих программы «Искусственный человек» на Radio 4, обсуждал ответ Сэма Альтмана, исполнительного директора OpenAI, на вопрос, заданный на сайте X, где интересовались, сколько денег компания теряет на оплате электроэнергии из-за того, что люди говорят «пожалуйста» и «спасибо» в ChatGPT. Ответ, по мнению Альтмана, таков: «Десятки миллионов долларов потрачены не зря - ведь никогда не знаешь, как это сработает».

Ответ был шутливым, но дилемма реальная. С одной стороны, простой обмен любезностями с чатботом, подобный тому, что происходит бесчисленное количество раз в день с людьми — «спасибо», «пожалуйста», — потребляет вычислительную мощность, а значит, электричество и воду. Стоимость — не говоря уже о воздействии на окружающую среду — всех этих сиюминутных любезностей по отношению к неразумному существу просто ошеломляет.

Но отказ от вежливости влияет и на нашу эмоциональную среду. Кротоски ранее изучал, что происходит, когда люди грубят своим виртуальным помощникам — и это не было хорошей новостью. Потенциальные друзья и партнеры, наблюдая за хамским общением человека со своим умным неодушевленным помощником, предполагали, что и они сами в конечном итоге подвергнутся такому же обращению.

Во всем обществе вежливость превратилась в валюту с очень низкой стоимостью. В политике, в классе, в спорте, как профессиональном, так и любительском, беспричинные по преимуществу перепалки в социальных сетях просочились в повседневный дискурс, запятнав его язвительностью и агрессией.

Проблема может казаться непреодолимой — в мрачные моменты иногда складывается впечатление, что еху (грубый, варварский народ из «Гулливера» Дж. Свифта» — Ф.) уже унаследовали землю. Но, к счастью, решение проблемы находится в наших собственных руках. В трудные времена вежливость часто становится первой жертвой беспокойства. Но вежливость, как и корь, заразительна; чтобы началась местная эпидемия, нужны лишь скромные усилия. Что касается огромных затрат на энергию, воду и выбросы в атмосферу центров обработки данных с искусственным интеллектом, то об этом нам следует поговорить с технарями из Кремниевой долины. Разумеется, в вежливой форме.

Джейн Шиллинг, The Telegraph

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