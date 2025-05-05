BBC: Для российской армии 2024 год стал самым смертоносным 5.05.2025, 9:45

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Как минимум 27 жизней на каждый километр захваченной украинской территории.

В 2024 году удалось ликвидировать по меньшей мере 45 287 российских оккупантов, что стало самым смертоносным годом для российской армии, говорится в анализе BBC совместно с Mediazona.

В 2024 году число погибших росло ежемесячно, поскольку линия фронта медленно продвигалась вперед, уточняют аналитики. Россия теряла как минимум 27 жизней на каждый километр захваченной украинской территории.

Также уточняется, что это почти в три раза больше, чем в первый год вторжения в Украину, и значительно превышает потери 2023 года, когда происходили бои в Бахмуте Донецкой области.

Журналистам удалось идентифицировать имена 106 745 российских военных, погибших во время полномасштабной войны с Украиной. Среди них 17 754 служили по контракту, 16 745 ранее были заключенными, 26 618 были добровольцами, 12 058 — мобилизованными.

При этом издание отмечает, что реальное количество погибших может быть значительно выше. Военные эксперты оценивают, что данные охватывают лишь 45−65% от общего числа смертей, что может означать фактическое количество от 164 223 до 237 211 погибших российских военных.

По данным Генштаба ВСУ за 5 мая, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 958 070 военных убитыми или раненными.

2 мая аналитик Forbes Дэвид Акс заявил, что в апреле 2025 года российские оккупанты захватили около 176 квадратных километров территории Украины, при таких темпах Москве потребуются столетия и десятки миллионов жертв, чтобы полностью захватить страну.

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