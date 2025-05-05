В Беларуси продолжают запрещать продажу алкоголя

В Беларуси продолжают запрещать продажу алкоголя3
- 5.05.2025, 9:50
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В списке новые районы.
Реализацию алкоголя ограничат по всей стране. Речь идет о напитках с объемной долей этилового спирта 7% и более, пишет tochka.by.
Однако у любого правила есть исключения. Отмечается, что запрет на продажу алкоголя не коснется розничной торговли и объектов общественного питания, а в заведениях можно будет купить спиртное в розлив.
На этот раз список регионов, где намерены запретить продажу алкоголя, пополнился Чаусским районом Могилевской области. Это следует из свежего постановления.
Здесь приняли решение ограничить реализацию спиртного 24 мая и 13 июня в связи с проведением акции «День трезвости».
Приобрести алкоголь нельзя будет в течение суток – с 00:00 до 24:00. К слову, ранее подобные ограничения ввели уже в Витебской области.
Запрет в городе над Двиной будет действовать 13 июня с 15:00 до 24:00. Он связан с проведением в этот день школьных выпускных вечеров.
Такая мера связана с проведением акции «День трезвости», которую начали подхватывать города, поселки и целые районы Беларуси еще в 2024 году.
Из областных центров к мероприятию уже присоединился Могилев. Здесь запретят продажу спиртного 24 мая на сутки. Также от полуночи до полуночи нельзя будет купить алкоголь 13 июня.