Фарш не превратить в мясо Алексей Пластун

5.05.2025, 9:55

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Хроники российского экономического спада.

Центробанк РФ опубликовал интересные данные по оттоку капитала. Минус почти 300 млрд долл. с начала 2022 года. Из 497,7 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, которые были у бизнеса на 1 января 2022-го, к началу 2025 года осталось только 216 млрд долл. — минимальная сумма с 2009-го. Это на фоне россказней о том, что вот-вот западные инвесторы вернутся в РФ.

Российские власти настолько сильно убедили себя, что не сегодня-завтра все ушедшие компании придут обратно, что стали спорить сами с собой о необходимости начать тормозить возвращение западных компаний и даже разработали какие-то строгие правила допуска / недопуска. Сами придумали возвращение, сами в него поверили, а потом решили с этим возвращением начать бороться. Просто клиника. Хотя сезонной шизофренией дело не ограничилось, предлагаем обсудить ключевые итоги апреля.

Дежавю

Ключевое ощущение от апреля 2025 года можно описать словом «дежавю». Укрепление рубля, которое пропагандисты подают как победную победу, до боли напоминает события весны 2022-го. Это укрепление не признак силы экономики, а наоборот, признак ее слабости. Экономика стремительно теряет темп. Импорт упал, а экспортеры обязаны продавать доллары. Вот и имеем «лучшую валюту в мире в 2025 году» на фоне новостей типа «поставки китайских товаров в Россию упали до минимума с первых месяцев войны» (поставки китайских товаров на российский рынок по итогам первого квартала уменьшились на 7%).

Кстати, о «лучшей валюте». Минэкономразвития России анонсировало девальвацию рубля до 100 за доллар в 2025 году, падение экспортных доходов до минимума за восемь лет, резкое увеличение инфляции, снижение темпов роста экономики (к этому еще вернемся).

В целом количество тревожных звоночков для российской экономики на старте 2025 года было настолько большим, что стало напоминать вой сирены.

Все эти новости об остановках конвейеров и падении производства на 20–30% — они ведь уже были. Три года назад. Но с одной разницей. Три года назад цена на нефть была 110–120 долл. за баррель марки Brent, а сейчас — менее 70 долл. При том что бюджетные расходы тогда были 30 трлн руб., а не 41+ трлн. А еще тогда был Фонд национального благосостояния с ликвидной частью свыше 8 трлн руб., а не вот эти ваши 3+ трлн. Соответственно, думать, что и в этот раз экономику РФ пронесет, не стоит.

В общем, самое время поговорить про роль нефти в истории.

Нефть

Торговые войны Трампа и решение ОПЕК+ более активно наращивать добычу вызвали серьезную волну распродаж. Волной этой накрыло российскую нефть марки Urals, цена которой уходила ниже 50 долл., что вкупе с укреплением рубля вызвало приступ паники у российского Минфина.

И не только у Минфина, очередной каминг-аут произошел с главой ЦБ РФ — Эльвира Набиуллина заявила о подготовке к возможному разворачиванию рискового сценария в российской экономике. Рисковый сценарий ЦБ предполагает сжатие российской экономики на фоне роста инфляции.

Однако вернемся к нефти. Bloomberg подсчитал, что в апреле выручка российских нефтяных компаний от продажи сырья за рубеж сократилась до минимума с июля 2023 года. С такими раскладами бюджет может недобрать более 3 трлн руб. нефтегазовых доходов из запланированных 10,8 трлн.

О том, что в воздухе запахло проблемами, говорят как комментарии руководства РФ, так и начало кампании по массовой экономии. На войне экономить никто не собирается, так что «просто, сынок, ты будешь меньше есть».

Начать решили с федеральных автодорог — федеральная дорожная сеть будет профинансирована в ближайшие пять лет только на 58% от потребности.

Но, как мы понимаем, это больше вербальная интервенция, нежели решение проблемы. Пока Минфин и не думает тормозить бюджетные расходы. За первые 100 дней года бюджет потратил свыше 13 трлн руб. Если дело такими темпами продолжится и дальше, то под конец года будет под 50 трлн руб. расходов. Денег таких нет. Нефтегазовые доходы в первом квартале не только не выросли, а, наоборот, снизились почти на 10%. И это еще средняя температура по палате, потому как в марте нефтегазовые доходы упали на 17% в годовом выражении.

Так что будем с интересом наблюдать за бюджетным шпагатом.

А пока наблюдаем, поговорим об ипотечном пузыре, который продолжает сдуваться в режиме реального времени.

Проблемная стройка

Центробанк со своей ставкой в 21% смог-таки прибить рыночную ипотеку. Выдачи рыночной ипотеки в марте составили 33 млрд руб., что в четыре раза меньше, нежели год назад.

Просрочка по ипотеке уверенно перевалила за отметку 100 млрд руб. За февраль она выросла на 7%, то есть удвоение объема просрочки по итогам года с такими темпами будет еще удачей.

На уровне отдельных банков ситуация быстро перерастает в неконтролируемую. Объем кредитов на жилье с признаками проблем на балансе Сбербанка за январь—март увеличился на 90%, до 285 млрд руб. Доля таких кредитов в ипотечном портфеле удвоилась.

Если вы думаете, что это ипотека какая-то не такая, то нет. Качество необеспеченных потребкредитов на балансе «Сбера» тоже ухудшилось: объем просрочки достиг 610 млрд руб., что на 22,5% выше значений конца прошлого года. Доля таких ссуд выросла с 12,4 до 16,1%.

Схожая ситуация в ВТБ. Кредиты перестают платить в том числе те, кто долго вносил платежи вовремя.

Чтобы понять глубину противоречий в экономической системе, отметим, что государство решило заставить Сбербанк и ВТБ выплатить дивиденды. Как раз в тот момент, когда банкам бы начать доначислять резервы под будущее непогашение ссуд, но нет, бюджету деньги нужнее.

Чем это закончится при таком подходе? Банковским кризисом, естественно.

Но вернемся к ипотеке. К началу апреля в новостройках России реализовано около 35 млн кв. м жилья, что составляет 31% от всего ведущегося сейчас жилищного строительства. То есть 70% нераспродано. Худший показатель за всю историю наблюдений.

Удивительное рядом, но российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства. Четверть новых проектов куда-то делась, а в Москве и Подмосковье так вообще на 51%. Долги тем временем растут и часы тикают. Отдельные эксперты вангуют, что в 2025 году треть девелоперов станут убыточными. Да и как тут не стать убыточным. Группа «ЛСР» в 2024 году реализовала 664 тыс. кв. м недвижимости — на 40% меньше, чем годом ранее.

Возможно, из-за таких вот успехов в строительстве производство бульдозеров в марте упало на 63%. А возможно, дело не в строительстве, а в экономике в целом.

Ведь Центробанк сдул пузырь не только в ипотеке, но и в потребительском и автокредитовании. По итогам первого квартала 2025 года объем выдачи кредитов наличными составил 654 млрд руб., что более чем вдвое ниже по сравнению с аналогичными периодами 2024 и 2023 годов.

В общем, самое время поговорить об экономическом росте, который в марте за исключением оборонки был как-то все больше отрицательным.

Экономический рост

Вообще интересно наблюдать, как работают законы экономики в режиме реального времени. Возьмем производство подсолнечного масла.

Говорят, семечка подорожала на 50%, а вот оптовые цены на нее выросли всего на 25%. И маржа бизнеса резко перешла в отрицательную зону: вкладываешь рубль, получаешь 20 копеек убытка. Казалось бы, что в этой чудесной схеме могло пойти не так? Решительно все. По крайней мере, именно этим можно объяснить падение производства подсолнечного масла в России по итогам марта на 20% плюс.

И если вы думаете, что это исключение из правил, а остальное растет как на дрожжах, то нет, не растет.

Автопром впадает в депрессию, по крайней мере, падение производства автомобильных аккумуляторов на 52% и кузовов для автотранспортных средств на 47% на это намекает. Никаких новых санкций, никаких шоков — просто переход количества в качество. Накопленная за три года усталость начинает сказываться. Драйвер падения — спрос. Продажи легковых автомобилей в марте упали на 44%, а от продаж грузовых так вообще осталась треть.

Кроме того, автомобильный рынок чрезвычайно затоварен: на складах под полмиллиона нераспроданных автомобилей. С точки зрения производства новых автомобилей, текущая проблема она не временная, а вполне себе постоянная. То есть ситуация в производстве новых автомобилей продолжит ухудшаться.

Производство автобусов упало на 40%, а прицепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов — на 41%.

Но не автопромом единым. Стиральные машинки — минус 35%, телевизоры — минус 31%. Единственный в России производитель телевизоров остановил сборку телевизоров бренда Irbis и в 2025 году возобновлять производство не планирует. Опять же из-за спроса. Продажи бытовой техники упали впервые за 30 лет. Заняться производством бытовой техники собрался «Газпром». Ну, если уж «Газпром» решил взяться за это, то дело швах.

Производство обуви упало на 37%. А потом получаем новости о том, что то один, то другой ритейлер одежды решил закрыться. Например, Just Clothes так успешно заменил ушедшую японскую Uniqlo, что принял волевое решение закрыть все магазины.

Уже традиционно депрессировало производство угля. Да, много чего приуныло. Просто один факт напоследок: производство водки упало на 23%.

На этом, пожалуй, хватит. Думаем, базовый посыл и без этого понятен.

Итоги, выводы, перспективы

Есть в экономике так называемый эффект храповика. Если коротко, то его можно формулировать как «фарш в мясо не превратишь».

Каждый новый месяц перемалывает очередную порцию экономики РФ в фарш без шансов на возврат. Или у кого-то есть ощущение, что российские угольщики, впавшие в депрессию и генерирующие убытки сегодня, завтра, аки птица Феникс, воскреснут из пепла? Ну, то есть они, конечно, с удовольствием освоят государственные деньги на спасение. Но в конечном итоге не будет ни денег, ни спасения.

А за угольщиками придут представители лесной промышленности и металлургии, производители бытовой техники, автомобилей, одежды или обуви и так далее.

Банки, конечно, могут попробовать списать все проблемные кредиты за счет резервов. Но вот хватит ли этих самых резервов? (Правильный ответ: нет, не хватит.)

Плюс не забываем, что экономика — это система, в которой все взаимосвязано. Если сегодня ты поднял учетную ставку, то завтра у тебя ляжет кредитование, а послезавтра начнется массовый невозврат кредитов из-за невозможности погашать резко возросшие обязательства. А если у тебя легло кредитование, то прощай спрос и привет полмиллиона нераспроданных автомобилей и 70% нереализованных квартир в новостройках. А значит, здравствуйте банкротства застройщиков и автодилеров. И так далее. Собственно, именно это мы и наблюдаем в онлайн-режиме на примере экономики РФ.

Алексей Пластун, «Зеркало недели. Украина»

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