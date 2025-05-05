«Хотя бы один вид в магазинах Минска есть»1
- 5.05.2025, 10:09
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Как обстоят дела с еще одним овощем из борщевого набора.
Журналисты уже изучали обстановку (и цены) в магазинах с картошкой и капустой. И вот услышали, что «есть вопросики по луку». «Салідарнасць» прошлась с «мини-инспекцией» по торговым точкам в поисках еще одного овоща из борщевого набора.
Самый недорогой обычный репчатый лук урожая 2024 года — в «Копеечке» — 0,96 рубля за кг. Такой же лук, но более крупный, есть в «Соседях-экспресс». Здесь он дороже — 2,14 рубля за кило.
В других магазинах обнаружен только красный лук. Самая выгодная цена в «Доброноме» — 2,25 рубля за кг. В «Евроопте» — 2,68, в «Санте» гораздо дороже — 3,26 рубля за килограмм.