«Хотя бы один вид в магазинах Минска есть» 1 5.05.2025, 10:09

1,686

Как обстоят дела с еще одним овощем из борщевого набора.

Журналисты уже изучали обстановку (и цены) в магазинах с картошкой и капустой. И вот услышали, что «есть вопросики по луку». «Салідарнасць» прошлась с «мини-инспекцией» по торговым точкам в поисках еще одного овоща из борщевого набора.

Самый недорогой обычный репчатый лук урожая 2024 года — в «Копеечке» — 0,96 рубля за кг. Такой же лук, но более крупный, есть в «Соседях-экспресс». Здесь он дороже — 2,14 рубля за кило.

В других магазинах обнаружен только красный лук. Самая выгодная цена в «Доброноме» — 2,25 рубля за кг. В «Евроопте» — 2,68, в «Санте» гораздо дороже — 3,26 рубля за килограмм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com