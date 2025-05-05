The Times: Параноидальные патриоты в России боятся 1 5.05.2025, 10:18

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Настроения в российском обществе все более мрачные.

Параноидальные патриоты в России боятся жестокой войны, которую диктатор Владимир Путин развязал против Украины. Режим создал культ победы, но настроения в российском обществе все более мрачные, пишет The Times.

Россиянин Александр из окна наблюдает за репетицией парада к 80-летию победы над нацистской Германией. Звучат патриотические песни, вывешивают советские и российские флаги, на улицах маршируют военные. Возле его дома - объявление о наборе на войну в Украину, с обещанием выплат: 1,9 млн рублей единовременно, 5,2 млн - годовая зарплата.

В отличие от Второй мировой, сегодняшнюю войну ведет в основном наемная армия. Украинская разведка заявляет о 140-180 тыс. завербованных заключенных. Политолог Кирилл Рогов объясняет:

«Люди знают, что идти воевать - это сознательное финансовое решение... нет ощущения, что это был великий акт героизма от имени страны».

27-летний ученый Александр говорит, что чувствует «вечную вину» за действия России. День победы для него - больше не о памяти, а о стыде: «В моем детстве День победы был праздником ветеранов. Теперь это главный день пропаганды».

Путин сделал культ победы центральной частью государственной идеологии, получившей в народе название «победобесие». В то же время власть милитаризирует молодежь: в 2024 году удвоен бюджет «Юнармии», несмотря на финансовые трудности.

Хотя официальная социология демонстрирует поддержку войны на уровне 70-80%, эксперты сомневаются в достоверности таких данных из-за страха респондентов.

Рогов отмечает: большинство пассивно поддерживает войну, но «не чувствует за нее никакой ответственности». Их патриотизм отличается от того, что пропагандирует Кремль. Полотолог пояснил: «Они не понимают причин этой войны. Они считают ее войной Путина».

Социолог Марина наблюдает рост апатии, даже среди бывших антивоенных россиян.

«Люди осознают, что они ни на что не могут повлиять... поэтому они решили, что не стоит об этом думать», - добавила социолог.

На примере провинций видно, как меняется отношение россиян к войне: когда-то собирали средства и плели сетки - теперь о событиях даже не помнят. Пропагандистские показы - пустые. На войне зарабатывают: ее называют «командировкой».

Репрессии глушат любое сопротивление. Оппозиция разгромлена, СМИ - «иностранные агенты». Россиянка Дайра Козырева получила почти 3 года за стихотворение Шевченко.

Ирина, 24-летняя преподавательница, говорит, что «фильтрует каждое слово». Она не говорит о войне даже с семьей - отец поддерживает Путина. Девушка говорит:

«Эти последние три года были похожи на петлю на моей шее».

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