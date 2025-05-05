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Мошенники звонят белорусам под видом сотрудников двух организаций

  • 5.05.2025, 10:26
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Мошенники звонят белорусам под видом сотрудников двух организаций

Аферисты пытаются завладеть личными данными.

В Минске фиксируются случаи, когда мошенники звонят людям под видом представителей «Энергосбыта» или «Водоканала». Аферисты пытаются завладеть личными данными горожан на основании включения в списки на замену счетчиков. Об этом сообщает минская милиция.

Обманывая жертв, мошенники спрашивают у них персональные данные, например, паспортные, а также просят установить на мобильный телефон специальные приложения. 

Однако сотрудники коммунальных предприятий не звонят для замены счетчиков, не просят коды с SMS или скачивать мобильные приложения. 

«Любые телефонные разговоры, где пытаются узнать ваши личные данные или код из SMS, указывают на злоумышленника на другом конце провода», – отмечает милиция. 

Также милиция напоминает, что продолжают осуществляться схемы, когда людям звонят якобы из самой милиции, рассказывая, что человек уже общался с мошенниками и взял на себя кредит. 

«Параллельно аферист настаивает срочно взять «зеркальный кредит» или «задекларировать» сбережения, хранящиеся дома», – отмечается в сообщении. 

В таких случаях следует закончить разговор. А, если вы стали жертвой мошенничества, то самостоятельно решать ситуацию не стоит – обратитесь в милицию.

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