NYT: Трамп хочет снова превратить легендарный Алькатрас в тюрьму 5.05.2025, 10:30

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Сегодня остров лишь часть туристических маршрутов.

Прошло более шести десятилетий с тех пор, как Алькатрас, расположенный в заливе Сан-Франциско, функционировал как тюрьма. Сегодня он лишь часть туристических маршрутов и школьных экскурсий, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет восстановить Алькатрас, ныне музей, и превратить его снова в тюрьму строгого режима для «самых жестоких преступников». По его словам, это поможет вернуть в США «закон, порядок и справедливость» и избавит страну от «преступников и судей, которые боятся делать свою работу».

Он поручил работать над проектом Министерству юстиции, Федеральному бюро тюрем, Министерству внутренней безопасности и даже ФБР, хотя последнее не занимается заключенными. Однако реализация этой идеи маловероятна — проект обойдется слишком дорого.

Алькатрас, расположенный в заливе Сан-Франциско, закрыли в 1963 году. Сегодня он известен как музей и туристическая достопримечательность. Против идеи выступили власти Калифорнии: сенатор Скотт Винер назвал ее «абсурдной».

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