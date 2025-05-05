Лесной пожар, начавшийся в конце апреля на границе с Литвой, потушили
- 5.05.2025, 10:32
Тушение очагов возгорания продолжалось вплоть до сегодняшнего дня.
«Очаги лесного пожара» возле деревни Толтишки (Вороновский район Гродненской области) ликвидированы 4 мая в 18:23. Как пишет «Позірк», это следует из оперативной сводки Министерства по чрезвычайным ситуациям.
О том, что на границе с Литвой огнем охвачено 60 га леса, стало известно вечером 30 апреля. На следующий день Гродненский облисполком поторопился объявить пожар ликвидированным, однако вплоть до сегодняшнего дня МЧС регулярно рапортовал о том, что тушение очагов возгорания продолжается.
Согласно интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства, на 5 мая в Вороновском районе из-за высокой пожарной опасности продолжает действовать запрет на посещение лесов. Помимо него в Гродненской области запрещено посещать леса в Гродненском, Дятловском, Ивьевском, Кореличском, Лидском, Новогрудском, Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах.
Аналогичный запрет действует во всех районах Могилевской области, кроме Кличевского; во всех районах Гомельской области, кроме Лельчицкого; в Витебской области — в Дубровенском, Оршанском, Сенненском, Толочинском и Чашникском районах; Минской — в Березовском, Борисовском, Вилейском, Воложинском, Крупском, Мядельском, Слуцком районах.
Свободно посещать леса можно на большей части Брестской области (Барановичский, Березовский, Брестский, Ганцевичский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобринский, Лунинецкий, Ляховичский, Малоритский и Пружанский районы); на трети территории Минской области (Клецкий, Копыльский, Любанский, Несвижский, Пуховичский, Солигорский, Столбцовский и Червенский районы), а также в упомянутых Лельчицком районе Гомельской области и Кличевском районе Могилевской области.
В остальных районах Беларуси действует ограничение на посещение лесов.
В период действия запрета въезд и вход на территорию леса запрещен. Ограничение же означает, что в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры. При этом доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов.
За нарушение пожарной безопасности предусмотрена ответственность по ст. 15.29. КоАП (штраф для физических лиц — до 25 базовых величин, или 1.050 рублей).