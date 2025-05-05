«Цели на Красной площади — абсолютно законные» 1 5.05.2025, 10:33

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Коллаж: Focus.ua

Как Си Цзиньпинь заменил россискую ПВО.

9 мая Силы обороны Украины вряд ли будут наносить удары по параду в Москве. Такое мнение в эфире «Radio NV»высказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона «Айдар», директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

«И не потому, что так классно работает российская ПВО. Как раз российская ПВО чем дальше, тем больше демонстрирует свое бессилие и беспомощность. Такое впечатление, что в Москве это окончательно поняли. Мы уже обсуждали эту их неудачную попытку переиграть нас дипломатически. То есть защитить Москву с неба путем объявления трехдневного перемирия. Очень хорошо, что мы смогли их переиграть, вместо этого предложить 30-дневное перемирие. А оказалось, что на 30 дней они уже не готовы», - сказал Дикий.

Ветеран отметил, что Украина имеет все технические возможности для того, чтобы нанести удары по Москве 9 мая. Так же, по словам Дикого, Украина имеет все основания поражать колонны во время этого парада, поскольку это вполне можно считать военной целью.

«Но вчера свое участие в параде подтвердил Си Цзиньпинь. Боюсь, что в этом случае один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать вся ПВО РФ. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду», - добавил Дикий.

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