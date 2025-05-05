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В Беларуси ветер срывал крыши и валил деревья

  • 5.05.2025, 10:50
В Беларуси ветер срывал крыши и валил деревья

Стихия разгулялась в трех областях.

Грозовой фронт накрыл три области Беларуси — Брестскую, Гомельскую и Могилевскую.

В Гомельской области прошел грозовой фронт. Как сообщили в МЧС, максимальная скорость ветра достигала 20 м/с. В Брестской области спасатели выезжали на уборку четырех поваленных деревьев в Столинском, Ляховичском районах, а также в

Барановичах, где дерево повредило автомобиль.

В Могилевской области порывы ветра достигали 27 м/с, максимальная скорость была зафиксированаа в Славгородском районе.

Ветер срывал крыши и валил деревья.

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