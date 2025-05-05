В Беларуси ветер срывал крыши и валил деревья
- 5.05.2025, 10:50
Стихия разгулялась в трех областях.
Грозовой фронт накрыл три области Беларуси — Брестскую, Гомельскую и Могилевскую.
В Гомельской области прошел грозовой фронт. Как сообщили в МЧС, максимальная скорость ветра достигала 20 м/с. В Брестской области спасатели выезжали на уборку четырех поваленных деревьев в Столинском, Ляховичском районах, а также в
Барановичах, где дерево повредило автомобиль.
В Могилевской области порывы ветра достигали 27 м/с, максимальная скорость была зафиксированаа в Славгородском районе.
Ветер срывал крыши и валил деревья.