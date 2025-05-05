Одурманенная и изношенная Россия Лев Владимиров

5.05.2025, 10:57

Россиянам двадцать пять лет внушают, что они живут в сверхдержаве.

Первомайские праздники показали, что в России износилось все. Придуманные с началом войны псевдопатриотические агитки не работают. Народ озабочен покупкой дешевого бухла и закуски. При этом уикэнд самарцы отмечают шашлыками в парках и дворах, не смущаясь перспективы штрафов за нарушение общественного порядка. А чего? Даже участковых угощают шашлычком. А затем рисуют на расклеенных в общественных местах первомайских плакатах непотребство или используют их для розжига костров для шашлыков. Слава Богу, автомобильные покрышки, как на Майдане, еще не жгут.

Сложно быть интеллигентом в обществе, где люди вне закона, а все привилегии имеют гопота и быдло.

Интеллигенции, как классу угнетенных, приходится мимикрировать: Белинского и Солженицына перед бухающими соседями-ровесниками не процитируешь. Они и «Над пропастью во ржи» не читали. У них своя тематика разговоров: «Лешка пришел с «СВО», привез кучу денег, трофейную стиральную машину, теперь бухает». Или: «Слышал, Брюквин украл ящик водки со склада, который охраняет? Теперь будет бухать праздники».

Приятель, много лет преподававший в вузе лингвистику, переехал в люмпенский район и спрятал свою библиотеку в кладовку. Пояснил: « Вдруг соседи в гости зайдут. Увидят шкафы с книгами. Будет неудобно. Вдруг возненавидят и запрезирают, будут считать интеллигентом».

Похоже, у россиян паническая атака на слова «свобода» и «демократия». Поэтому народ не принял ничего из предложенного в годы ельцинских реформ, зато воодушевляется войной.

Русские столетиями нафаршированы войной. Национальная агрессия требует выхода и психокоррекция здесь не поможет. После пары дней майских праздников в подъезд «хрущевки» заходишь как в скотоферму. На лестницах первого-второго этажей разбитые бутылки из-под алкоголя, пардон, использованный презерватив, обертка от плитки шоколада. Закатившаяся к плинтусу оторванная кнопка джинсовой куртки дает понять, что ночью в подъезде выясняли отношения бухие люмпены. Об этом говорит и дверь подъезда с пинками изнутри. Ну, и собачьи волосы на лестнице: с началом войны население подъезда удивительно особачилось.

Молодежь продолжает получать повестки в военкомат. Даже одиннадцатиклассникам присылают рекламу военной службы по контракту. Некоторые, планировавшие отмазаться от армии, устроившись на оборонные заводы, рассказывают, что им не отказали в трудоустройстве, но предупредили, что бронь от призыва на военную службу заметно сокращена. Даже айтишники уже не в таком привилегированном положении.

Очевидно, нехватка высококвалифицированных кадров – не повод отказывать военкоматам в удовольствии потреблять свежее пушечное мясо. Напрасно что ли одиннадцатиклассники строем маршировали по школьному плацу и орали песни про сверхдержаву? Война должна стать экзаменом по оценке полученных на уроках начальной военной подготовки знаний.

Сверхдержава- сверхдержитесь! Изношенная страна из последних сил противостоит кризису. Это не стагнация времен перестройки, когда на колхозных полях гнила картошка, а также тайно свезенная туда с продуктовых складов колбаса, о чем показывали в телепередаче «Человек и закон».

Раньше была эпоха полураспада. Сейчас: точка невозврата.

Компания-поставщик тепла отчитывается о ремонте теплотрассы. При этом кусок ржавой теплоцентрали вырезается в одном районе города, привозится в другой и ставится на место такого же ржавого куска теплоцентрали. Для обывателей все выглядит как замена теплотрассы. На пределе эксплуатируется построенное еще при СССР оборудование ТЭЦ. Трансформаторные подстанции во дворах не меняли лет пятьдесят. Про телефонные кабели и электросети даже говорить стыдно. При этом тарифы в июле снова повысят. Это уже традиция.

Новую родину молодежь так и не построила. Зато ностальгирует по СССР. Девятиклассник заявил, что уходит в вечернюю школу. Учителя спросили: почему? Он ответил, что там учителя и ученики лучше. Оказалось, мальчик посмотрел советский фильм «Большая перемена» и вдохновился вечерней школой. Как ему объяснить, что эта романтика исчезла еще в восьмидесятые, как с белых яблонь дым?

Впереди День Победы с истеричными современными фильмами о войне. Эти фильмы – нечто среднее между компьютерными играми и дайджестом-пересказом для дебилов действительно талантливо написанных книг Бориса Васильева и других писателей-фронтовиков. Потому что иначе воспринимать фильм о войне, в котором снимается патриот-путинист Владимир Машков, сидя в кинотеатре с пивасиком и попкорном россияне не смогут.

В одном из кинотеатров показали замечательный фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Фильм о подвиге летчиков Великой Отечественной войны. Фильм, где против фашистов воевали летчики разных национальностей. После показа одна общественница накатала куда следует жалобу, что в фильме исполняют украинскую песню и звучит украинская мова. Но ведь в фильме, право снять который Леонид Быков добивался несколько лет, показывают, как от фашистов освобождают Украину! Что не понравилось общественнице с промытыми соловьевскими телепомоями мозгами?

Украинские читатели блога, напишите в комментариях о своем отношении к творчеству Леонида Быкова. Как вы считаете: советское кино сегодня нужно воспринимать интернационально? Леонид Быков был патриотом Украины, и это заметно по его картинам.

Иллюзия обмана: россиянам двадцать пять лет внушают, что они живут в сверхдержаве. При этом беглый взгляд вокруг показывает: все – помойка в кубе. Чтобы это увидеть, не нужно снимать розовые очки. Достаточно протрезветь. Хотя бы на время.

Лев Владимиров, kasparov.ru

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