Минчанка нырнула в ливневку, чтобы спасти птенца
- 5.05.2025, 11:05
Девушка стала настоящей звездой Сети.
Необычное спасение, произошедшее в одном из самых оживленных районов Минска — Верхнем городе, запечатлел случайный очевидец, а видео (151 тыс. просмотров, 15 тыс. лайков на момент публикации) стало вирусным в TikTok, пишет telegraf.news.
На кадрах видно, как молодая девушка в белой одежде снимает тяжелую решетку ливневки и спускается в колодец под удивленные возгласы прохожих. Оказалось, причина такого самоотверженного поступка — не потерянный смартфон, а спасение маленькой жизни.
Девушка спустилась в ливневый колодец, чтобы вытащить оттуда маленького птенчика, который каким-то образом туда провалился. Весь процесс попал на видео и вызвал волну восхищения и умиления в комментариях.
@aliaksadrrra
1 день из Минска )♬ Молодость - NEMIGA