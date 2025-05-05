Трамп идет войной на зарубежные фильмы 11 5.05.2025, 11:09

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Президент США вводит 100% пошлину на иностранное кино.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100-процентную пошлину на все иностранные фильмы. Он утверждает, что налоговые льготы в других странах убивают американскую киноиндустрию. Глава Белого дома называет происходящее угрозой национальной безопасности, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

«Американская киноиндустрия стремительно умирает. Это скоординированная атака и пропаганда», — написал Трамп в Truth Social.

«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ФИЛЬМЫ СНОВА СНИМАЛИСЬ В АМЕРИКЕ!» — добавил он.

Министр торговли Говард Лютник подтвердил: «Мы этим занимаемся».

Детали пошлины пока неясны: не уточняется, коснется ли она стримингов или только проката, а также как будет рассчитываться. Голливудские студии в замешательстве, официальных комментариев от них пока нет.

Ранее Трамп поручил звездам Джону Войту, Сильвестру Сталлоне и Мелу Гибсону «вернуть Голливуд». На фоне глобальной конкуренции за съемочные бюджеты, США намерены бороться за возвращение кинопроизводства домой.

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