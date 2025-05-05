Белорусам предложили купить нефтебазу в Пружанском районе

Белорусам предложили купить нефтебазу в Пружанском районе5
- 5.05.2025, 11:15
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Имущество продается в рамках исполнительного производства двумя лотами.
На электронные торги выставили нефтебазу, расположенную в деревне Оранчицы Пружанского района Брестской области. Имущество, находящееся под арестом и в ипотеке, продаётся в рамках исполнительного производства двумя лотами через площадку «БелЮрОбеспечение», пишет «Телеграф».
Основной лот — это сама нефтебаза (официально — «сооружение специализированное складов, хранилищ») на улице Сельхозтехники, 8. Он включает административные и складские постройки, множество резервуаров для хранения нефтепродуктов (РВС-1000, РВС-400, РГС-75, РГС-50), сливо-наливную эстакаду, технологические трубопроводы, подъездной железнодорожный путь и другую инфраструктуру.
Также в лот вошло право постоянного пользования земельным участком площадью 1,8 гектара для обслуживания объекта. Начальная цена этого лота — 4 777 512,84 рубля (более $1,58 млн по курсу на момент публикации). Задаток для участия — 10% от стартовой цены.
Второй отдельный лот — это «комплект имущества для обслуживания нефтебазы». Сюда входят различные насосы, лебёдка, наливные устройства, система видеонаблюдения и другое оборудование. Его начальная цена установлена в 43 040,75 рубля (около $14,2 тыс.), задаток — также 10%.
Таким образом суммарная стартовая цена всего комплекса превысила 4,82 млн рублей.
Торги назначены на 13 мая 2025 года, а заявки от потенциальных покупателей принимаются до 16:00 12 мая.
Организатор торгов напомнил, что участники обязаны осмотреть имущество до начала аукциона. Отмечается, что обороты по реализации арестованного имущества НДС не облагаются. Должником, чьё имущество продаётся, указано ООО «Фарнетти».