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Немецкие социал-демократы определились с участниками нового правительства

  • 5.05.2025, 11:17
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Немецкие социал-демократы определились с участниками нового правительства

В СДПГ договорились о том, кто из них войдет в состав нового кабинета.

Социал-демократическая партия Германии представила свой список членов будущего правительства, сообщает Spiegel.

Нынешний глава СДПГ Ларс Клингбайль займет пост федерального министра финансов и станет вице-канцлером

Президент предыдущего созыва Бундестага Барбель Бас будет министром труда и социальных дел.

Борис Писториус сохранит пост министра обороны.

Депутат Верена Хуберц станет министром жилищного строительства, городского развития и строительства.

Стефани Хубиг, которая была министром образования, получит пост министра юстиции и защиты прав потребителей.

Рим Алабали-Радован будет министром экономического сотрудничества и развития.

Карстен Шнайдер будет министром охраны окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности.

Элизабет Кайзер получит пост министра и уполномоченного федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции.

Натали Павлик будет уполномоченным федерального правительства по вопросам Восточной Германии.

На прошлой неделе партия Христианско-демократический союз объявила имена своих министров в новом правительстве, которое, как ожидается, возглавит лидер политсилы Фридрих Мерц.

Министром иностранных дел в правительстве Мерца станет политик-консерватор Йоганн Вадефуль. 62-летний Вадефуль является заместителем председателя фракции ХДС в Бундестаге, ответственным за внешнюю политику и оборону.

Он ранее выступил за то, чтобы Украине было разрешено использовать немецкое оружие против целей на территории России. Кроме того, он высказывался за переоценку прежней политики Германии в отношении России.

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