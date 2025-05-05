Умерла известная ведущая советского и белорусского телевидения и радио 5.05.2025, 11:27

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Екатерина Егорова

Екатерине Егоровой (Нестерович) было 79 лет.

В воскресенье, 4 мая, умерла многолетняя ведущая советского и белорусского радио и телевидения Екатерина Егорова (Нестерович). Ей было 79 лет, пишет «Зеркало».

Екатерина Нестерович (после замужества — Егорова) родилась 21 марта 1946 года в деревне Буи Лиозненского района Витебской области. Воспитывалась мамой и бабушкой. После окончания школы работала продавцом, бухгалтером, секретарем райисполкома, лаборантом в химической лаборатории, параллельно участвуя в концертах самодеятельности.

По приглашению знаменитого белорусского хормейстера Геннадия Цитовича, хор которого однажды выступил в Лиозно, переехала в Минск и стала сначала ведущей концертов хора, а затем его солисткой. В 1975 году на Белорусском телевидении прошел конкурс дикторов, где из 150 претендентов выбрали двоих, среди них была и Екатерина. В апреле 1976 года она впервые вышла в эфир и озвучивала новости более 20 лет. Также она вела на телевидении программу «Запрашаем на вячоркі», посвященную фольклору.

Параллельно с 1989 года Егорова работала диктором на Белорусском радио. Также она была ведущей радиоканала «Культура» и концертного зала Белгосфилармонии.

После ухода с радио (это случилось во второй половине нулевых, как полагают друзья ведущей, до 2010 года) Егорова работала над озвучкой аудиокниг. Например, в ее исполнении можно услышать «Людзі на балоце» Ивана Мележа. Также она озвучивала произведения Янки Брыля и Алеся Адамовича.

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