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Цена на нефть опустилась ниже $60 за баррель

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  • 5.05.2025, 11:33
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Цена на нефть опустилась ниже $60 за баррель

Впервые с 2021 года.

В понедельник, 5 мая,стоимость нефти на мировом рынке упала более чем на $2 за баррель из-за принятого на выходных решения ОПЕК+ ускорить увеличение добычи нефти.

Как пишет Reuters, фьючерсы североморского сорта Brent снизились на 3,6% до $59,08 за баррель, а на американскую нефть WTI — на 3,9% до $56,00 за баррель.

«Решение ОПЕК+ от 3 мая повысить производственные квоты на дополнительные 411 000 баррелей в сутки на июнь усиливает рыночные ожидания, что глобальный баланс предложения и спроса движется к избытку», — сказал Тим Эванс, основатель аналитической рассылки Evans on Energy.

Если суммировать общее увеличение за три месяца (апрель, май и июнь), то оно составит 960 000 баррелей ежедневно. Это означает, что страны-участницы уже отменили 44% от первоначальных ограничений.

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