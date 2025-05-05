Цена на нефть опустилась ниже $60 за баррель 4 5.05.2025, 11:33

2,766

Впервые с 2021 года.

В понедельник, 5 мая,стоимость нефти на мировом рынке упала более чем на $2 за баррель из-за принятого на выходных решения ОПЕК+ ускорить увеличение добычи нефти.

Как пишет Reuters, фьючерсы североморского сорта Brent снизились на 3,6% до $59,08 за баррель, а на американскую нефть WTI — на 3,9% до $56,00 за баррель.

«Решение ОПЕК+ от 3 мая повысить производственные квоты на дополнительные 411 000 баррелей в сутки на июнь усиливает рыночные ожидания, что глобальный баланс предложения и спроса движется к избытку», — сказал Тим Эванс, основатель аналитической рассылки Evans on Energy.

Если суммировать общее увеличение за три месяца (апрель, май и июнь), то оно составит 960 000 баррелей ежедневно. Это означает, что страны-участницы уже отменили 44% от первоначальных ограничений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com