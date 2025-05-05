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Албания вернула безвиз для белорусов

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  • 5.05.2025, 11:41
  • 2,514
Албания вернула безвиз для белорусов

Но на определенных условиях.

Власти Албании 24 апреля объявили об отмене безвизового редима с Беларусью. Однако спустя всего неделю решение было пересмотрено, и безвизовый режим восстановлен, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

Уточненные условия безвиза предусматривают, что граждане Беларуси могут находиться в Албании без визы до 30 сентября. Максимальная длительность одного визита ограничена 30 днями, а общее время пребывания в течение года не должно превышать 90 дней.

Ранее, в мае прошлого года, Албания уже вводила ограничения по этому соглашению, но они затрагивали только обладателей белорусских дипломатических и служебных паспортов.

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