Албания вернула безвиз для белорусов

Албания вернула безвиз для белорусов1
- 5.05.2025, 11:41
- 2,514
Но на определенных условиях.
Власти Албании 24 апреля объявили об отмене безвизового редима с Беларусью. Однако спустя всего неделю решение было пересмотрено, и безвизовый режим восстановлен, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.
Уточненные условия безвиза предусматривают, что граждане Беларуси могут находиться в Албании без визы до 30 сентября. Максимальная длительность одного визита ограничена 30 днями, а общее время пребывания в течение года не должно превышать 90 дней.
Ранее, в мае прошлого года, Албания уже вводила ограничения по этому соглашению, но они затрагивали только обладателей белорусских дипломатических и служебных паспортов.