Албания вернула безвиз для белорусов 1 5.05.2025, 11:41

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Но на определенных условиях.

Власти Албании 24 апреля объявили об отмене безвизового редима с Беларусью. Однако спустя всего неделю решение было пересмотрено, и безвизовый режим восстановлен, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

Уточненные условия безвиза предусматривают, что граждане Беларуси могут находиться в Албании без визы до 30 сентября. Максимальная длительность одного визита ограничена 30 днями, а общее время пребывания в течение года не должно превышать 90 дней.

Ранее, в мае прошлого года, Албания уже вводила ограничения по этому соглашению, но они затрагивали только обладателей белорусских дипломатических и служебных паспортов.

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