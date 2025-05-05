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Еврокоммисар предлагает военный лайфхак для Украины

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  • 5.05.2025, 11:46
  • 3,448
Еврокоммисар предлагает военный лайфхак для Украины
Андрюс Кубилюс

Помощь можно удвоить, оставаясь в прежнем бюджете.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Евросоюз может вдвое увеличить поставки оружия Украине, не потратив ни евро сверх текущего бюджета.

 Если президенту США Дональду Трампу не удастся убедить Путина закончить войну, у Европы есть свой способ ускорить мир — через усиленную военную помощь Украине. Об этом Андрюс Кубилюс написал в социальной сети X. Сайт Charter97.org приводит перевод заявления.

«До сих пор ЕС и США предоставляли Украине около 40 млрд евро военной помощи в год. Но мы можем потратить те же средства, закупая современное оружие в самой Украине. Оно обходится примерно вдвое дешевле, чем производимое в ЕС или США».

По его словам, это позволило бы фактически удвоить объем поставляемого вооружения — реальная военная поддержка выросла бы до 80 млрд евро, оставаясь в прежнем бюджете.

Кубилюс также подчеркнул, что новая программа кредитов SAFE, поддерживаемая Евросоюзом, открывает такую возможность: страны-члены ЕС смогут использовать средства именно для увеличения объемов военной помощи.

«Вот как работает формула «Мир через силу» на практике», — заявил он. — «Кредиты SAFE — это сила для Украины!»

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