Еврокоммисар предлагает военный лайфхак для Украины 5 5.05.2025, 11:46

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Андрюс Кубилюс

Помощь можно удвоить, оставаясь в прежнем бюджете.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Евросоюз может вдвое увеличить поставки оружия Украине, не потратив ни евро сверх текущего бюджета.

Если президенту США Дональду Трампу не удастся убедить Путина закончить войну, у Европы есть свой способ ускорить мир — через усиленную военную помощь Украине. Об этом Андрюс Кубилюс написал в социальной сети X. Сайт Charter97.org приводит перевод заявления.

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New #SAFE loans, backed by the EU 🇪🇺, provide Member States exactly this possibility: to use the loans for scaling up military support to Ukraine 🇺🇦



That’s how the formula “Peace through strength” can truly work in practice. #SAFE loans mean strength for Ukraine! — Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 4, 2025

«До сих пор ЕС и США предоставляли Украине около 40 млрд евро военной помощи в год. Но мы можем потратить те же средства, закупая современное оружие в самой Украине. Оно обходится примерно вдвое дешевле, чем производимое в ЕС или США».

По его словам, это позволило бы фактически удвоить объем поставляемого вооружения — реальная военная поддержка выросла бы до 80 млрд евро, оставаясь в прежнем бюджете.

Кубилюс также подчеркнул, что новая программа кредитов SAFE, поддерживаемая Евросоюзом, открывает такую возможность: страны-члены ЕС смогут использовать средства именно для увеличения объемов военной помощи.

«Вот как работает формула «Мир через силу» на практике», — заявил он. — «Кредиты SAFE — это сила для Украины!»

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