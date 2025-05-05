Врачи рассказали, бананы какого цвета полезнее для здоровья 2 5.05.2025, 11:52

3,434

Существует семь стадий спелости, и каждая из них имеет свои преимущества.

Бананы известны тем, что являются отличным источником калия, содержат клетчатку и натуральные углеводы, однако не все плоды одинаково питательны. Специалисты пояснили, что бананы проходят семь стадий созревания, у каждой из которых есть свои преимущества для здоровья, пишет The New York Post.

Зеленые бананы

«Зеленые бананы содержат относительно большое количество резистентного крахмала. Это тип клетчатки, на переваривание которого организму требуется больше времени. Он не повышает уровень сахара в крови так быстро и сильно, как спелый банан», - рассказала дипломированный диетолог из больницы Нортвелл-Хантингтон Стефани Шифф.

Она пояснила, что образующиеся короткоцепочечные жирные кислоты могут помочь сбалансировать микробиом кишечника и уменьшить воспаление, а из-за высокого содержания клетчатки и резистентного крахмала такие плоды помогают контролировать чувство голода.

«Чем зеленее банан, тем лучше для здоровья. Но на вкус он будет более горьким и зернистым, поэтому я не ем их, когда они полностью зеленые», - добавила Шифф.

Зеленый с желтыми следами

По мере созревания бананов зеленый пигмент хлорофилл разрушается, позволяя желтым пигментам стать более заметными. Крахмалы преобразуются в простые сахара, делая вкус плода более сладким. По словам британского хирурга Карана Рангараджана, банан во время второй стадии созревания является «сбалансированным королем» за счет высокого содержания клетчатки и низкого уровня сахара.

«Вы также получаете небольшой прирост калия, поскольку больше его становится биодоступным из-за снижения содержания клетчатки и резистентного крахмала. Идеально подходит для тех, кто боится обязательств, но хочет здоровым кишечник и немного сладкого», - сказал он.

Зеленый, но ближе к желтому

Третья стадия созревания - когда банан больше зеленый, чем желтый. Доктор Шифф рекомендует именно такие плоды своим пациентам с диабетом. Она пояснила, что спелые бананы легче перевариваются, чем неспелые, поскольку преобразование крахмалов в простые сахара делает сахара более доступными для усвоения.

Больше желтого, чем зеленого

Такие плоды богаты калием, витамином В6 и витамином А. Как правило, они содержат больше фолиевой кислоты, которая играет решающую роль в синтезе и восстановлении ДНК.

«Желтые бананы содержат больше антиоксидантов, витамина С и сахаров», - рассказала мануальный терапевт из Нью-Джерси Сьюзи Шульман, пояснив, что процесс созревания приводит к увеличению содержания антиоксидантов, включая катехины, которые связаны со здоровьем сердца и снижением воспалений.

Желтый с зелеными кончиками

Занимающаяся доставкой фруктов калифорнийская компания FruitGuys считает 5 стадию идеальной, поскольку плод достаточно крепок для транспортировки. Такие бананы станут отличным перекусом перед тренировкой благодаря сбалансированному содержанию витаминов и клетчатки.

Полностью желтый

Речь идет о полностью созревших плодах. Спелые бананы богаты антиоксидантами и клетчаткой, укрепляют иммунную систему и пищеварение. По данным компании Organifi, которая производит суперфуд-смеси, такие фрукты являются сладкими. Они легко усваиваются и идеально подходят для смузи или выпечки.

Желтый с коричневыми пятнами

Это уже седьмая стадия, когда банан является перезревшим. Коричневые пятна, указывают на высокий уровень катехинов.

«Перезрелые бананы самые сладкие и легкоусвояемые, и хотя уровень питательных веществ в них может немного снизиться, они по-прежнему являются хорошим источником энергии и калия», - сказала Шульман.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com