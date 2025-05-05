NYT: Такого конклава еще не было 6 5.05.2025, 11:58

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Результаты могут удивить весь мир.

133 кардинала из 70 стран соберутся в Сикстинской капелле уже 8 мая, чтобы выбрать нового Папу, сообщают репортеры The New York Times (перевод — сайт Charter97.org) Джейсон Хоровиц и Эмма Бубола из Ватикана.

Кардиналы не узнают друг друга без бейджей, многие страны представлены впервые, а гостиница Ватикана — переполнена. Кардинал из Швеции Андерс Арборелиус признался, что он чувствует себя «потерянным». В его секции — новички из стран, где раньше не было кардиналов: Мали, Лаос… Один исчез после первого дня, второй — так и не появился.

Папа Франциск создал рекордное число новых кардиналов, расширив географию — теперь не все понимают друг друга, говорят на разных языках и имеют разные приоритеты. Вместо привычных идеологических блоков — разрозненные интересы, отсутствие общих лидеров и кулуарные игры.

Среди фаворитов — итальянец Пьетро Паролин, филиппинец Луис Антонио Тагле и итальянец Пьербаттиста Пиццабалла. Впервые итальянцы, не видевшие своего Папу уже 47 лет, мечтают вернуть «престол домой».

Но более важный вопрос — идти ли дальше по пути реформ Франциска или вернуть Ватикан к традиционализму. В этом — уникальность нынешнего конклава: широкая география и идеологический раскол могут привести к результату, который удивит весь католический мир.

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