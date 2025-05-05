Белорусский киберспорстмен в составе европейской команды выиграл международный турнир
- 5.05.2025, 12:11
Белорус занял первое место в рейтинге игроков финальной серии.
Белорус Андрей Татаринович в составе европейской команды HEROIC по компьютерной игре CS2 4 мая выиграл турнир MESA Nomadic Masters Spring 2025, который проходил в Монголии, пишет "Зеркало").
В финале команда нашего соотечественника встретилась с немецкой киберспортивной организацией BIG. HEROIC оказались сильнее, победив со счетом 3:1. При этом Андрей Татаринович занял первое место в рейтинге игроков финальной серии.
Призовой фонд турнира составил 250 тысяч долларов. Из этой суммы 135 тысяч достались команде-победительнице.
К HEROIC белорус присоединился в начале этого года. По состоянию на 5 мая его команда занимает 22-е место в рейтинге HLTV и 15-е — в рейтинге Valve.
Напомним, Андрей Татаринович и Александр Нагорный (из команды NEMIGA) стали первыми в истории белорусскими киберспортсменами, которые сыграют на мэйджоре по Counter-Strike — самом престижном чемпионате от Valve.