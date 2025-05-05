Нацбанк вводит новшества для карточек 5.05.2025, 12:22

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Банки уже отреагировали на изменения.

В Беларуси с 22 мая введут изменения для банковских карточек. Это предусмотрено постановлением Нацбанка, сообщает «Зеркало».

Регулятор обязал банки выпускать физические карточки только с чипом стандарта EMV (он служит дополнительной защитой от мошенников), а также предусмотреть многофакторную аутентификацию для «пластика» при онлайн-платежах.

Также финучреждения должны получать согласие клиентов на то, чтобы присылать им уведомления о проведенных по карточкам операциях. За такие сообщения банк может как взимать комиссию, так и делать это бесплатно.

Регулятор также обязал банки сообщать клиентам об ограничении перечня, сумм и количества операций по карточкам. Также финучреждения должны предупреждать, если вносят изменения в список стран и регионов, в которых вводят ограничения при использовании «пластика». Сейчас такие уведомления банки рассылают добровольно.

Появится еще одно новшество — до заключения договора предупреждать клиента об уголовной ответственности за распространение реквизитов карточек.

Также Нацбанк уточнил, какие операции с карточками считаются неавторизованными, а также схему, по которой банки блокируют «пластик».

«Внесенные изменения учитывают предложения граждан и банков и будут способствовать повышению безопасности операций с использованием банковских платежных карточек, а также улучшению качества оказания платежных услуг в целом», — уточняют в Нацбанке.

Банки уже отреагировали на новшества

С 22 мая «Белгазпромбанк» уточнит правила выпуска дополнительных карточек для третьего лица. Как пояснили в контакт-центре банка, появится условие — владелец счета должен предоставить банку письменное согласие на эмиссию дополнительной карточки на имя третьего лица.

«Банк РРБ» с 22 мая введет новые правила пользования платежными карточками. «По тарифам и стоимости для клиентов изменений нет, — пояснили в контакт-центре банка. — Произошло изменение пунктов по безопасности использования карточек, особенностей совершения валютно-обменных операций при их использовании, порядка аннулирования и изъятия, распределения ответственности между банком и клиентом».

«Банк ВТБ» с 22 мая внесет новшества в договоры об использовании карт. «Изменения коснутся применения технологии радиочастотной идентификации при обслуживании физической карты банка, а также права банка вносить изменения в перечень сумм, количество операций, совершаемых с использованием карты и уточнения перечня стран для использования карты», — уточняет финучреждение.

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