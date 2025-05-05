Мощный взрыв в Москве: число погибших растет

Мощный взрыв в Москве: число погибших растет6
- 5.05.2025, 12:28
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Площадь возгорания составила 100 кв метров, площадь обрушений — около 60 кв метров.
Число жертв в результате взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве возросло до трех человек. Об этом рассказали в оперативных службах.
«Три человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Москве. Все погибшие находились в соседней квартире, где произошел взрыв», — передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая на последнем этаже девятиэтажного жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве, по предварительным данным, произошел взрыв газа.
Площадь возгорания составила 100 кв метров, площадь обрушений — около 60 кв метров. Пожар ликвидировали около 23:00 по минскому времени.