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Мощный взрыв в Москве: число погибших растет

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  • 5.05.2025, 12:28
  • 12,570
Мощный взрыв в Москве: число погибших растет

Площадь возгорания составила 100 кв метров, площадь обрушений — около 60 кв метров.

Число жертв в результате взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве возросло до трех человек. Об этом рассказали в оперативных службах.

«Три человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Москве. Все погибшие находились в соседней квартире, где произошел взрыв», — передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая на последнем этаже девятиэтажного жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве, по предварительным данным, произошел взрыв газа.

Площадь возгорания составила 100 кв метров, площадь обрушений — около 60 кв метров. Пожар ликвидировали около 23:00 по минскому времени.

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