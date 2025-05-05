Александр Коваленко: Это настоящий позор для Путина 5.05.2025, 12:35

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Александр Коваленко

Российская армия деградирует.

Россия несет колоссальные потери в живой силе и технике. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла почти миллион военных убитыми или ранеными. BBC сообщает, что 2024 год стал рекордным по количеству потерь.

Свою оценку происходящего на фронте сайту Charter97.org дал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко:

— Российская армия деградирует. Их батальонные тактические группы испытывают колоссальную нехватку военной техники — в первую очередь танков и боевых машин пехоты.

Любые штурмовые действия должны сопровождаться атакой, в первую очередь танками, которые с минными тралами расчищают дорогу для легкой бронированной техники. Затем идут пехота и техника обеспечения. Всего этого у них сейчас просто нет. В атаку идут на простых легковых автомобилях, на микроавтобусах, на мотоциклах или даже просто на самокатах. Подвоз боеприпасов осуществляется лошадьми, ослами или просто вручную. Техника заменяется колоссальными людскими потерями.

Российская армия превращается в один большой сплошной маршевый батальон — то есть большое количество людей без поддержки достаточного количества техники. И эта ситуация будет намного хуже, чем в 2022–2024 годах, а потери в 2025 году будут еще больше.

— Как вы думаете, как долго еще Путин сможет продолжать наступательные действия без проведения всеобщей мобилизации?

— Недолго он сможет проводить, поскольку у РФ есть планы большого наступления на летнюю кампанию. Путину необходимо большое количество человеческого ресурса. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если 9 мая на Красной площади Путин будет говорить не только о том, как они героически за девять месяцев «освободили» Курскую область, которая до сих пор имеет 30 квадратных километров площади, контролируемых ВСУ, и выражать благодарность Ким Чен Ыну и северокорейским войскам за помощь в этой операции — что является настоящим позором. Помимо этих двух моментов, может быть еще и объявление о всеобщей мобилизации. Конечно, ее не назовут всеобщей мобилизацией — будет что-то по типу 2022 года: «частичная мобилизация», «частичная мобилизация 2.0». Могут дать и другое название. Дмитрий Песков уже заикался про некую сталинскую мобилизацию, поэтому они могут это завуалировать: «Родина в опасности, нужно больше людей, нужно больше защитников Родины, больше элиты страны», как они это заявляют.

И, соответственно, они всеобщую мобилизацию с репрессивными методами завуалируют вот такими вот терминами — названиями типа «сталинская мобилизация», или чем-то подобным. Могут назвать даже «путинская», поскольку людей не хватает. Сейчас у них ежемесячные потери превышают возможности мобилизационной системы по привлечению нового человеческого ресурса.

По всей России наблюдается серьезная активизация рейдов Следственного комитета по мигрантам. Они пытаются сейчас максимально привлекать мигрантов принудительно. Но и до россиян это, в том числе, дойдет. Я думаю, что в мае это будет переломный момент, когда произойдет процесс принудительной мобилизации в отношении коренных граждан Российской Федерации по соответствующему указанию Путина.

— Может ли Россия «надорваться» в результате этих массовых потерь?

— Конечно. Мы сейчас уже наблюдаем то же, что происходило в 2022 году, когда Россия вторглась на территорию Украины, критически переоценила свои возможности и фатально недооценила возможности сил обороны Украины. После чего мы видели с вами бегство россиян из северных областей Украины, освобождение Киевской, Черниговской, Сумской областей, после чего было проведено освобождение Харьковщины и правобережной Херсонщины. Но сейчас этот процесс будет несколько более затяжным.

Отличительные черты ослабления российской группировки, которые были в 2022 году, мы наблюдаем уже сейчас, в 2025 году. Единственное — за счет применения куда большего количества человеческого ресурса (например, в 2022 году их было 180 тысяч, сейчас — около 650 тысяч на территории Украины), они это растягивают, они еще могут как-то держаться. Но все равно наступит тот критический момент, когда российские войска не смогут ни наступать, ни держать оборону. Для них это будет переломный момент, когда российская армия будет вынуждена отходить.

На Покровском направлении по некоторым участкам уже не первый месяц наблюдается то, что силы обороны Украины, используя ограниченные возможности, проводят успешные контратаки, возвращая свои позиции. Это яркий пример того, что для России, мягко говоря, в 2025 году может наступить этот переломный момент — не в их пользу.

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