ВСУ начали новое наступление в Курской области6
- 5.05.2025, 12:41
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В атаке участвуют до 250 военных.
Российские провоенные блогеры и телеграм-каналы, мониторящие события на фронте, пишут утром в понедельник о новой попытке наступления ВСУ в Курской области – в Глушковском районе, сообщает «Радио Свобода».
Утверждается, что ВСУ пытаются прорваться через границу в районе села Теткино, которое расположено неподалеку от границы. По некоторым сообщениям, удар наносится также юго-восточнее, в районе населенного пункта Новый путь. В результате ударов был разрушен мост через реку Сейм в селе Званое.
По данным телеграм-канала SHOT, в операции участвуют до 250 украинских военнослужащих, более 15 единиц тяжелой техники, а также квадроциклы, на которых передвигается пехота.
Местные паблики, в свою очередь, отмечают повышенную активность украинских беспилотников над российской территорией.
Независимых подтверждений новых боев на границе пока нет. В Киеве сообщения о новом наступлении на Курскую область не комментировали. В результате наступления, начатого в августе 6 года, украинские военные заняли ряд приграничных территорий, включая райцентр Суджа. Российским военным спустя более чем полгода удалось вытеснить ВСУ практически со всей территории региона.