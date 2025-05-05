Сырский о Курской операции: РФ можно победить только нестандартными методами 2 5.05.2025, 12:47

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Боевые действия на этом участке фронта длятся уже девять месяцев.

Главком ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников в Курской области, отметив, что операция на этом участке фронта длится уже девять месяцев. В сообщении на своем телеграм-канале он рассказал, что там ВСУ достигли большинства поставленных целей.

«Благодаря нашим активным действиям в Курской области удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, созданная Силами обороны Украины в приграничных районах, остается актуальной и сейчас», — пояснил он.

По словам Сырского, превосходящие силы РФ можно победить только нестандартными методами. Курская операция — это подтверждение.

«Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам — настоящим героям украинской армии. Одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи в курской области — 225-й отдельный штурмовой полк. И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ — это прежде всего о 225-м», — отметил главком.

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