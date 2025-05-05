закрыть
5 мая 2025, понедельник, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Наш труд должен стоить дороже намного!»

8
  • 5.05.2025, 12:45
  • 2,096
«Наш труд должен стоить дороже намного!»

Минчанка вызвала оживленную дискуссию, поделившись своим удивлением по поводу текущих цен на маникюр.

Пользовательница TikTok из Минска вызвала оживлённую дискуссию, поделившись своим удивлением по поводу текущих цен на маникюр у мастеров, работающих на дому. Девушка рассказала, что не делала маникюр больше года, но решила вернуться к процедуре, однако столкнулась с «новыми реалиями» ценообразования, которые её обескуражили, пишет «Телеграф».

«А с каких пор у нас ногти стоят 90 рублей на дому?» — задалась вопросом минчанка в своём видео. Она пояснила, что её предыдущие мастера по разным причинам перестали работать, и в поисках нового специалиста она обнаружила «такой ценник».

Девушка признала, что рада за мастеров, которые повышают квалификацию, используют качественные материалы и «теперь могут получать достойную оплату за свой труд», но как потребитель она «не совсем рада».

Сумма в 90 рублей показалась ей «очень большой», особенно с учётом необходимости обновления маникюра каждые две недели, что выливается в 180 рублей в месяц. «Ну, пока что я не готова себе позволить, скажем честно», — констатировала она, отметив появление «каких-то укреплений, люксовых баз, роскоши ноготков», но всё равно считая цены завышенными.

Самый дешёвый вариант френч-маникюра, который ей удалось найти, стоил 60 рублей, что тоже вызвало у неё вопрос: «С каких пор 60 рублей — это самый дешёвый мастер маникюра в Минске?»

При этом автор видео подчеркнула, что не ставит целью заставить мастеров снизить цены, а просто интересуется, сколько платят другие. Она вспомнила, что ещё полтора года назад чек в 90 рублей был характерен для салона, а не для «среднего чека мастеров на дому».

@oiiidiana Что думаете по этому поводу? #ногтиминск #маникюрминск #маникюр #нейлмастер #ногти #цены #минск ♬ оригинальный звук - Тгк:МЕНТАЛИДИ 🤫🧠

Видео вызвало шквал комментариев, где пользователи активно делились своими мнениями и расчётами.

Многие указали на высокую стоимость качественных материалов, затраты на обучение, налоги и время.

• «Наш труд должен стоить дороже намного! 100 рублей идеально».

• «Вы видели сколько стоят материалы?»

• «Я мастер с опытом работы 13 лет. И мне странно и страшно слушать о том, что 90 рублей — это дорого».

Часть пользователей согласилась с автором видео. Прозвучал даже «мужской взгляд» с занимательными расчётами: «Средняя ЗП по Белстату 2 000 руб. В месяце 160 рабочих часов в среднем. 2 000 / 160 = 12,5 руб./час. Моя жена делает маникюр 2 часа. Т. е. 12,5 * 2= 25 рублей — адекватная цена! 90 р. — мошенничество!».

Другие комментаторы также считали цены неоправданными: «То, что мастера хотят круто жить, это их проблемы. Будет ли у них поток клиентов за 90 рублей?».

Поднимался вопрос региональных различий («в других городах цена ниже, так почему дорого у вас? Потому что это Минск?») и наличия более доступных мастеров. Высказывались и сомнения в качестве используемых материалов («Материалы все заказывают на WB. Китай»).

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук