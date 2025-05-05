«Наш труд должен стоить дороже намного!» 8 5.05.2025, 12:45

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Минчанка вызвала оживленную дискуссию, поделившись своим удивлением по поводу текущих цен на маникюр.

Пользовательница TikTok из Минска вызвала оживлённую дискуссию, поделившись своим удивлением по поводу текущих цен на маникюр у мастеров, работающих на дому. Девушка рассказала, что не делала маникюр больше года, но решила вернуться к процедуре, однако столкнулась с «новыми реалиями» ценообразования, которые её обескуражили, пишет «Телеграф».

«А с каких пор у нас ногти стоят 90 рублей на дому?» — задалась вопросом минчанка в своём видео. Она пояснила, что её предыдущие мастера по разным причинам перестали работать, и в поисках нового специалиста она обнаружила «такой ценник».

Девушка признала, что рада за мастеров, которые повышают квалификацию, используют качественные материалы и «теперь могут получать достойную оплату за свой труд», но как потребитель она «не совсем рада».

Сумма в 90 рублей показалась ей «очень большой», особенно с учётом необходимости обновления маникюра каждые две недели, что выливается в 180 рублей в месяц. «Ну, пока что я не готова себе позволить, скажем честно», — констатировала она, отметив появление «каких-то укреплений, люксовых баз, роскоши ноготков», но всё равно считая цены завышенными.

Самый дешёвый вариант френч-маникюра, который ей удалось найти, стоил 60 рублей, что тоже вызвало у неё вопрос: «С каких пор 60 рублей — это самый дешёвый мастер маникюра в Минске?»

При этом автор видео подчеркнула, что не ставит целью заставить мастеров снизить цены, а просто интересуется, сколько платят другие. Она вспомнила, что ещё полтора года назад чек в 90 рублей был характерен для салона, а не для «среднего чека мастеров на дому».

Видео вызвало шквал комментариев, где пользователи активно делились своими мнениями и расчётами.

Многие указали на высокую стоимость качественных материалов, затраты на обучение, налоги и время.

• «Наш труд должен стоить дороже намного! 100 рублей идеально».

• «Вы видели сколько стоят материалы?»

• «Я мастер с опытом работы 13 лет. И мне странно и страшно слушать о том, что 90 рублей — это дорого».

Часть пользователей согласилась с автором видео. Прозвучал даже «мужской взгляд» с занимательными расчётами: «Средняя ЗП по Белстату 2 000 руб. В месяце 160 рабочих часов в среднем. 2 000 / 160 = 12,5 руб./час. Моя жена делает маникюр 2 часа. Т. е. 12,5 * 2= 25 рублей — адекватная цена! 90 р. — мошенничество!».

Другие комментаторы также считали цены неоправданными: «То, что мастера хотят круто жить, это их проблемы. Будет ли у них поток клиентов за 90 рублей?».

Поднимался вопрос региональных различий («в других городах цена ниже, так почему дорого у вас? Потому что это Минск?») и наличия более доступных мастеров. Высказывались и сомнения в качестве используемых материалов («Материалы все заказывают на WB. Китай»).

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